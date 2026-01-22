भारत का पहला IIT जहां सबसे पहले AI में शुरू हुआ था B.Tech, जानें इसके प्रोफेशनल्स की डिमांड कहां है सबसे ज्यादा

4 . बी.टेक एआई का पाठ्यक्रम और उद्देश्य

4

आईआईटी हैदराबाद का एआई पाठ्यक्रम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स केवल पारंपरिक सॉफ्टवेयर इंजीनियर न बनें, बल्कि एआई-केंद्रित भूमिकाओं के लिए भी पूरी तरह तैयार हों. इसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर विज़न, नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स जैसे विषयों पर विशेष फोकस किया जाता है. इस कोर्स के कई छात्र आगे चलकर दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं, जबकि कई टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स और अनुसंधान संस्थानों में अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं.