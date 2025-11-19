FacebookTwitterYoutubeInstagram
चाय बनाने का सही तरीका क्या है? अदरक वाली चाय बनाते समय आप पहले दूध डालते हैं या अदरक?

IND vs SA: दूसरे टेस्ट में इतिहास रच सकते हैं जसप्रीत बुमराह, खतरे में इस दिग्गज का रिकॉर्ड

फोन एक, चलेंगे WhatsApp अनेक, आ रहा है वो फीचर, जिसके इंतजार में थे कई यूजर्स

ATM Safety Hack: दो बार कैंसिल बटन दबाने से रुक जाती है हैकिंग? जान लीजिए इस दावे के पीछे का राज़

दुनिया के इन देशों में तेजी से बढ़ रहा है बांझपन, जानिए कैसी है भारत की स्थिति

भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप

एजुकेशन

भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप

आज हम आपको भारत के उस शहर से मिलवाएंगे जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है और फिर भी यहां वाहन आराम से बिना किसी जाम में फंसे आवागमन कर सकते हैं, जानें वहां कैसे काम करती है ट्रैफिक व्यवस्था...

जया पाण्डेय | Nov 19, 2025, 12:59 PM IST

1.भारत का वो शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक सिग्नल

भारत का वो शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक सिग्नल
1

भारत के शहर लगातार बदल रहे हैं और ये साफ और स्मार्ट बन रहे हैं. आज हम आपको भारत के उस इकलौते शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी तरह से रेड लाइट मुक्त है. इस शहर में आपको एक भी ट्रैफिक सिग्नल दिखाई नहीं देंगे और यहां वाहन सड़कों पर कहीं भी रुके बिना स्वतंत्र और निरंतर गति से चलते रहते हैं.

2.चंबल नदी के किनारे बसा है यह शहर

चंबल नदी के किनारे बसा है यह शहर
2

राजस्थान में चंबल नदी के किनारे बसा कोटा भारत का पहला रेड-लाइट मुक्त शहर बन गया है. इस मामले में यह शहर अनोखा है क्योंकि कोटा थिम्पू (भूटान) के बाद ऐसी व्यवस्था वाला दुनिया का दूसरा शहर है.

3.कैसे बिना ट्रैफिक सिग्नल सुचारु रूप से चलती है यातायात?

कैसे बिना ट्रैफिक सिग्नल सुचारु रूप से चलती है यातायात?
3

कभी सिर्फ अपने कोचिंग सेंटर्स के लिए जाना जाने वाला कोटा अब अब इस बात की नई कल्पना के लिए सुर्खिया बटोर रहा है कि कैसे कोई भारतीय शहर रुकने के बजाय व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ सकते हैं. हालांकि कोटा का रेड लाइट मुक्त शहर बनना एक दिन में नहीं हुआ. यह एक रणनीतिक योजना है जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और सड़क डिजाइन का नतीजा था.

4.भीड़भाड़ वाले इलाके में हैं ऐसी सुविधाएं

भीड़भाड़ वाले इलाके में हैं ऐसी सुविधाएं
4

कोटा के शहरी सुधार ट्रस्ट (यूआईटी) ने कभी न रुकने वाले ट्रैफिक के विजन के साथ इस बदलाव का नेतृत्व किया है. शहर के अधिकारियों ने आपस में जुड़ी रिंग रोडों का जाल बिछाकर इसे संभव बनाया है जिससे वाहन भीड़भाड़ वाले चौराहों को बायपास कर सकते हैं और यातायात कुशलता से चलता रहता है. 

5.दुर्घटनाओं में भी आई कमी

दुर्घटनाओं में भी आई कमी
5

कोटा में बेहतर आवागमन के लिए शहर भर के प्रमुख चौराहों पर दो दर्जन से ज़्यादा फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए हैं. इससे न केवल आवाजाही तेज हुई है बल्कि दुर्घटनाएं कम होने के साथ-साथ ईंधन की खपत में भी कमी आई है. इस तरह से यह लोगों की जेब के साथ पर्यावरण के लिए भी अनुकूल साबित हुआ है.

6.ट्रैफिक से जूझ रहे शहरों के लिए आदर्श है कोटा

ट्रैफिक से जूझ रहे शहरों के लिए आदर्श है कोटा
6

कोटा देश और दुनिया के उन शहरों के लिए एक आदर्श साबित हो सकता है जो नियमित रूप से धीमी गति से चलने वाले यातायात और जाम से जूझते रहते है. यह बात खासतौर पर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के लिए सच है जो अपने कुख्यात ट्रैफिक जाम के लिए बदनाम हैं.

