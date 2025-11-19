भारत का पहला शहर जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, जवाब जानकर हैरान रह जाएंगे आप

3 . कैसे बिना ट्रैफिक सिग्नल सुचारु रूप से चलती है यातायात?

कभी सिर्फ अपने कोचिंग सेंटर्स के लिए जाना जाने वाला कोटा अब अब इस बात की नई कल्पना के लिए सुर्खिया बटोर रहा है कि कैसे कोई भारतीय शहर रुकने के बजाय व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ सकते हैं. हालांकि कोटा का रेड लाइट मुक्त शहर बनना एक दिन में नहीं हुआ. यह एक रणनीतिक योजना है जो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और सड़क डिजाइन का नतीजा था.