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भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम

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भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम

भारत में एक ऐसा टोल प्लाजा भी है जो बैरियर फ्री है. यहां से गुजरने के लिए आपको अपने वाहन की स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है और न ही ट्रैफिक में फंसना होगा. जानें यह किस राज्य में है और यह काम कैसे करता है...

Jaya Pandey | May 01, 2026, 02:30 PM IST

1.भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा

भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा
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आप चाहें फास्टैग का इस्तेमाल करें या न करें आपको टोल प्लाजा पर जरूर रुकना पड़ता है. लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा टोल प्लाजा भी है जो बैरियर फ्री है. यहां से गुजरने के लिए न आपको अपनी कार में ब्रेक लगाने की जरूरत है और न ही जाम में जूझने की. 
(Image Credit: Social Media)

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2.गुजरात के सूरत में स्थापित हुआ अनोखा टोल प्लाजा

गुजरात के सूरत में स्थापित हुआ अनोखा टोल प्लाजा
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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि भारत 2026 के आखिर तक टोल सिस्टम को पूरी तरह से बैरियर-फ्री कर देगा. अब भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा गुजरात के सूरत में स्थापित किया गया है. इसका नाम चौर्यासी टोल प्लाजा है.
(Image Credit: Social Media)

3.कैसे काम करता है यह सिस्टम?

कैसे काम करता है यह सिस्टम?
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यह बैरियर फ्री टोल सिस्टम मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) टोलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करती है और नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक को बाधा पहुंचाए बिना टोल फीस वसूलती है. MLFF टोलिंग सिस्टम में RFID (Automatic Number Plate Recognition) रीडर और ANPR कैमरों सहित एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है. 
(Image Credit: Social Media)

4.अकाउंट से अपने आप कट जाएगी फीस

अकाउंट से अपने आप कट जाएगी फीस
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इस नई टेक्निक में सड़क के ऊपर लगे ओवरहेड फ्रेम पर कई तरह के सेंसर और कैमरे लगाए जाते हैं. इसमें RFID रीडर FASTag को स्कैन करते हैं, जबकि ANPR कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ते हैं. जैसे ही वाहन इस पॉइंट से गुजरता है, सिस्टम अपने आप वाहन की पहचान करता है और संबंधित बैंक खाते या वॉलेट से टोल फीस काट लेता है. अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है या वह काम नहीं कर रहा, तो नंबर प्लेट के आधार पर चालान या नोटिस भेजा जा सकता है.
(Image Credit: Social Media)

TRENDING NOW

5.बैरियर-फ्री टोल प्लाजा के फायदे

बैरियर-फ्री टोल प्लाजा के फायदे
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वाहन बिना रुके या अपनी  स्पीड कम किए बिना 80 किमी/घंटे की रफ्तार से टोल प्वाइंट से गुजर सकते हैं. इससे टोल प्लाजा पर नहीं रुकना पड़ता और ट्रैफिक जाम भी कम होता है. इतना ही नहीं इस सुविधा से नेशनल हाईवे पर यात्रा का समय भी कम होता है. 

6.ईंधन की भी होगी बचत

ईंधन की भी होगी बचत
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बिना किसी रुकावट के टोल वसूली का एक और फायदा यह है भी कि इससे ईंधन की बचत होगी क्योंकि वाहनों को रुकने और लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही कम रुकावट के कारण प्रदूषण में भी कमी आएगी. भविष्य में इस टेक्निक के बड़े पैमाने पर लागू होने से भारत में हाईवे पर सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुविधाजनक हो जाएगा.
(Image Credit: Social Media)

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