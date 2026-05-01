भारत का पहला बैरियर-फ्री टोल प्लाजा, जानें बिना ब्रेक या जाम कैसे ये करेगा काम

4 . अकाउंट से अपने आप कट जाएगी फीस

4

इस नई टेक्निक में सड़क के ऊपर लगे ओवरहेड फ्रेम पर कई तरह के सेंसर और कैमरे लगाए जाते हैं. इसमें RFID रीडर FASTag को स्कैन करते हैं, जबकि ANPR कैमरे गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ते हैं. जैसे ही वाहन इस पॉइंट से गुजरता है, सिस्टम अपने आप वाहन की पहचान करता है और संबंधित बैंक खाते या वॉलेट से टोल फीस काट लेता है. अगर किसी वाहन में FASTag नहीं है या वह काम नहीं कर रहा, तो नंबर प्लेट के आधार पर चालान या नोटिस भेजा जा सकता है.

(Image Credit: Social Media)