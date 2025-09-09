FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम

आज देश में कई पांच सितारा होटल हैं जहां लोग नवाबी ठाठ और विलासिता से रहना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का पहला फाइव स्टार होटल कौन सा था?

जया पाण्डेय | Sep 09, 2025, 09:47 AM IST

1.भारत का पहला फाइव स्टार होटल

भारत का पहला फाइव स्टार होटल
1

1903 में मुंबई में ताज महल पैलेस होटल भारत का पहला 5 सितारा होटल है जिसे जमशेदजी टाटा ने शुरू किया गया था. यह होटल आज भी सर्विस दे रहा है और इंटरनेशनल लेवल के मानकों पर खरा उतर रहा है.

2.जमशेदजी टाटा ने की थी शुरुआत

जमशेदजी टाटा ने की थी शुरुआत
2

16 दिसंबर 1903 को ताज महल पैलेस होटल के आगमन के साथ ही भारतीय आतिथ्य में बदलाव आ गया था. इस होटल का निर्माण उद्योगपति जमशेदजी टाटा ने न केवल एक व्यापारिक उद्यम के रूप में किया था बल्कि राष्ट्रीय गौरव और संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए भी किया था.

3.उस जमाने में मिलती थीं ये सुविधाएं

उस जमाने में मिलती थीं ये सुविधाएं
3

इसमें भारत में पहला लाइसेंस प्राप्त बार, पहला 24 घंटे खुला रहने वाला रेस्तरां, पहला एयर कंडीशनिंग, पहला लिफ्ट, हर कमरे में पहला टेलीफोन जैसी नवीनताएं शामिल थीं जो उस समय विलासिता की चीजें थीं.

4.यहां रुकते थे बड़े-बड़े लोग

यहां रुकते थे बड़े-बड़े लोग
4

इंडो-सारासेनिक शैली में निर्मित ताज महल पैलेस मूरिश, ओरिएंटल और फ्लोरेंटाइन थीम के साथ-साथ समकालीन भारतीय प्रेरणा का एक बेहतरीन मिश्रण था. इसका भव्य अग्रभाग और भव्य आंतरिक भाग बंबई (वर्तमान मुंबई) की भव्यता को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जहां राजघराने, राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी यात्री आते थे.

5.गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है मुंबई का ताज होटल

गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है मुंबई का ताज होटल
5

होटल का स्थान बहुत ही आकर्षक था और कोलाबा में गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने होने के कारण यह होटल शैली और भव्यता का प्रतीक बन गया है. ताज महल पैलेस होटल न केवल जमशेदजी टाटा का एक स्वप्न था बल्कि शहर के लिए एक उपहार और इस बात का प्रतीक भी था कि भारत होटलों के मामले में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटलों की बराबरी कर सकता है.

6. भारतीय आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है ताज होटल

भारतीय आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है ताज होटल
6

वर्षों से इस होटल ने अपने बाहर ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव किया है और स्वतंत्रता सेनानियों, मशहूर हस्तियों और राजनीतिक नेताओं को अपने यहां ठहराया है, यही कारण है कि इस होटल को भारतीय आतिथ्य का प्रतीक माना जाता है.

7.भारतीय लक्जरी होटलों की कई पीढ़ियों को दिया आकार

भारतीय लक्जरी होटलों की कई पीढ़ियों को दिया आकार
7

इसने सेवा, वास्तुकला और पाक कला में नए मानक स्थापित किए तथा अपने गौरवशाली इतिहास में भारतीय लक्जरी होटलों की कई पीढ़ियों को आकार दिया. ताज महल पैलेस होटल अभी भी ताज होटल्स रिसॉर्ट्स एंड पैलेसेस का प्रमुख होटल है और इसका कई बार नवीनीकरण और विस्तार किया गया है जिनमें से एक 1972 में वास्तुशिल्प टॉवर विंग का निर्माण है. 

8.बहुत खास है भारत का यह फाइव स्टार होटल

बहुत खास है भारत का यह फाइव स्टार होटल
8

इसकी विरासत देश भर के लक्जरी होटलों में देखी जा सकती है, जिनमें से कई अभी भी पहले ताज द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन करते हैं. ताज महल पैलेस होटल के उद्घाटन ने भारतीय आतिथ्य की अपेक्षाओं को नया आयाम दिया और इसे देश का पहला विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पांच सितारा होटल बना दिया. 

