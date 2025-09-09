भारत का पहला 5 स्टार होटल, जहां नवाबी ठाठ और मॉडर्न सुविधाओं का था संगम

5 . गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है मुंबई का ताज होटल

होटल का स्थान बहुत ही आकर्षक था और कोलाबा में गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने होने के कारण यह होटल शैली और भव्यता का प्रतीक बन गया है. ताज महल पैलेस होटल न केवल जमशेदजी टाटा का एक स्वप्न था बल्कि शहर के लिए एक उपहार और इस बात का प्रतीक भी था कि भारत होटलों के मामले में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ होटलों की बराबरी कर सकता है.