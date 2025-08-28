इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश

महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ
राजा राम | Aug 28, 2025, 11:11 PM IST
1.भारत का मुकाबला कोई और देश नहीं कर पाता
भारत न सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए पहचाना जाता है, बल्कि कृषि उत्पादन में भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े देशों में होती है. यहां कई फसलें और पशुधन उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारत का मुकाबला कोई और देश नहीं कर पाता.
2.सबसे पहले बात करते हैं दालों की
सबसे पहले बात करते हैं दालों की. भारत दाल उत्पादन में दुनिया का नंबर वन देश है. मसूर, अरहर और मूंग जैसी दालें यहां बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं.
3.अदरक
अदरक के मामले में भी भारत का कोई तोड़ नहीं है. केरल, कर्नाटक और असम इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं. भारतीय अदरक की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक फैली हुई है.
4.दूध उत्पादन में भी भारत सबसे आगे
बकरी का दूध उत्पादन में भी भारत सबसे आगे है. 2022 में करीब 60 लाख टन बकरी का दूध यहां पैदा हुआ. इसकी खासियत है कि यह आसानी से पच जाता है और पौष्टिक होता है.
5.केला उत्पादन में भारत दुनिया में शीर्ष पर
केला उत्पादन में भारत दुनिया में शीर्ष पर है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इसमें अग्रणी हैं.
6.चना भी भारत की खास पहचान
इसी तरह बींस और चना भी भारत की खास पहचान हैं. 2022 में भारत ने करीब 1.3 करोड़ टन चने का उत्पादन किया.
7.आम पूरी दुनिया में मशहूर
भारत को "आमों का देश" कहा जाता है. दशहरी और अल्फांसो जैसे आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं.
8.वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी सबसे बड़ी
इसके अलावा, भैंस का दूध और मिलेट्स (ज्वार, बाजरा, रागी) के उत्पादन में भी भारत सबसे आगे है. वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है.
Disclaimer: Photo-AI