Twitter
Advertisement
Headlines

महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

Modi Successor: प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट?

शरीर के इस हिस्से में जमा होता है सबसे ज्यादा Bad Cholesterol, हार्ट अटैक के साथ इन बीमारियों को देता है बढ़ावा

इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश

Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

शरीर में कहां-कहां हो सकता है कैंसर ट्यूमर? शरीर के इन 5 अंगों पर बनती हैं सबसे पहले गांठ

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग

Rashifal 29 August 2025: मेष और मकर राशि वाले रखें अपनी सेहत का ध्यान, जानें आज सभी राशियों का भाग्यफल

राजस्थान में सियासी समीकरण बदलने की तैयारी, सीएम ने कहा- शिकायतों की राजनीति खत्म कर काम करें

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Modi Successor: प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट?

प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 4 नामों में किसे मिला ज्यादा वोट?

शरीर के इस हिस्से में जमा होता है सबसे ज्यादा Bad Cholesterol, हार्ट अटैक के साथ इन बीमारियों को देता है बढ़ावा

शरीर के इस हिस्से में जमा होता है सबसे ज्यादा Bad Cholesterol, हार्ट अटैक के साथ इन बीमारियों को देता है बढ़ावा

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

75 की उम्र में रिटायरमेंट को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, बोले- मैंने कभी नहीं कहा

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ

इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश

इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश

Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर

HomePhotos

एजुकेशन

इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश

भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यह बात पूरी तरह सही भी है. यहां की उपजाऊ भूमि और अनुकूल मौसम ने भारत को कई फसलों और पशु उत्पादों में दुनिया का लीडर बना दिया है. दालों से लेकर दूध और फलों तक, भारत का दबदबा साफ दिखाई देता है.

राजा राम | Aug 28, 2025, 11:11 PM IST

1.भारत का मुकाबला कोई और देश नहीं कर पाता

भारत का मुकाबला कोई और देश नहीं कर पाता
1

भारत न सिर्फ अपनी संस्कृति और इतिहास के लिए पहचाना जाता है, बल्कि कृषि उत्पादन में भी इसकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े देशों में होती है. यहां कई फसलें और पशुधन उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारत का मुकाबला कोई और देश नहीं कर पाता.

Advertisement

2.सबसे पहले बात करते हैं दालों की

सबसे पहले बात करते हैं दालों की
2

सबसे पहले बात करते हैं दालों की. भारत दाल उत्पादन में दुनिया का नंबर वन देश है. मसूर, अरहर और मूंग जैसी दालें यहां बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं. मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं.
 

3.अदरक

अदरक
3

अदरक के मामले में भी भारत का कोई तोड़ नहीं है. केरल, कर्नाटक और असम इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं. भारतीय अदरक की मांग अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक फैली हुई है.
 

4.दूध उत्पादन में भी भारत सबसे आगे

दूध उत्पादन में भी भारत सबसे आगे
4

बकरी का दूध उत्पादन में भी भारत सबसे आगे है. 2022 में करीब 60 लाख टन बकरी का दूध यहां पैदा हुआ. इसकी खासियत है कि यह आसानी से पच जाता है और पौष्टिक होता है.

TRENDING NOW

5.केला उत्पादन में भारत दुनिया में शीर्ष पर

केला उत्पादन में भारत दुनिया में शीर्ष पर
5

केला उत्पादन में भारत दुनिया में शीर्ष पर है. महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य इसमें अग्रणी हैं.
 

6.चना भी भारत की खास पहचान

चना भी भारत की खास पहचान
6

इसी तरह बींस और चना भी भारत की खास पहचान हैं. 2022 में भारत ने करीब 1.3 करोड़ टन चने का उत्पादन किया.

7.आम पूरी दुनिया में मशहूर

आम पूरी दुनिया में मशहूर
7

भारत को "आमों का देश" कहा जाता है. दशहरी और अल्फांसो जैसे आम पूरी दुनिया में मशहूर हैं.

8.वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी सबसे बड़ी

वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी सबसे बड़ी
8

इसके अलावा, भैंस का दूध और मिलेट्स (ज्वार, बाजरा, रागी) के उत्पादन में भी भारत सबसे आगे है. वैश्विक स्तर पर भारत की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है.

Disclaimer: Photo-AI


 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Chhath Puja Nahay Khay Wishes: आज से हो रही महापर्व छठ की शुरुआत, यहां से भेजें अपनों को नहाय खाय की शुभकामनाएं
आज से हो रही महापर्व छठ की शुरुआत, यहां से भेजें अपनों को नहाय खाय की शुभकामनाएं
Share Market News: खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार 
खुलते ही निवेशकों के डूबे 5.15 लाख करोड़, सोमवार को शेयर बाजार में हाहाकार
Bangladesh: मोहम्मद यूनुस सरकार को गौतम अडानी की सख्त चेतावनी! क्या बांग्लादेश में छा जाएगा अंधेरा?
Bangladesh: मोहम्मद यूनुस सरकार को गौतम अडानी की सख्त चेतावनी! क्या बांग्लादेश में छा जाएगा अंधेरा?
Cholesterol Symptoms on Face: कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही चेहरे पर दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, 90% कर देते हैं इसे नजरअंदाज
कोलेस्ट्रॉल बढ़ते ही चेहरे पर दिखने लगते हैं ये 5 लक्षण, 90% कर देते हैं इसे नजरअंदाज
Chhath Puja 2024: पहली बार छठ पूजा करने वाले इन बातों का रखें खास ध्यान, जान लें व्रत के सभी नियम
पहली बार छठ पूजा करने वाले इन बातों का रखें खास ध्यान, जान लें व्रत के सभी नियम
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ
महिलाओं के लिए भारत के कौन से शहर हैं सुरक्षित? NARI-2025 की सर्वे रिपोर्ट में ये राज्य माने गए अनसेफ
इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश
इन चीजों के उत्पादन में भारत का दबदबा, दूर-दूर तक नहीं है कोई देश
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
Indian Railways: ट्रेन सफर में होने वाली कन्फ्यूजन को करिए खत्म, यहां समझिए TC और TTE में क्या है अंतर
शरीर में कहां-कहां हो सकता है कैंसर ट्यूमर? शरीर के इन 5 अंगों पर बनती हैं सबसे पहले गांठ
शरीर में कहां-कहां हो सकता है कैंसर ट्यूमर? शरीर के इन 5 अंगों पर बनती हैं सबसे पहले गांठ
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज, देखें कप्तान सूर्यकुमार यादव की रैंकिंग
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE