एजुकेशन

भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी

देश की शासन व्यवस्था केवल राजनीतिक नेतृत्व से नहीं, बल्कि एक मजबूत और भरोसेमंद प्रशासनिक ढांचे से चलती है. प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले कुछ शीर्ष नौकरशाह ऐसे होते हैं, जो नीतियों के निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन तक निर्णायक भूमिका निभाते हैं. इन्हें सत्ता के गलियारों में प्रधानमंत्री का सबसे करीबी माना जाता है. 

राजा राम | Dec 28, 2025, 08:19 PM IST

1.प्रधानमंत्री के भरोसेमंद स्तंभ

प्रधानमंत्री के भरोसेमंद स्तंभ
1

भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और कैबिनेट सिस्टम की भूमिका बेहद अहम होती है. यहीं से सरकार की प्राथमिकताएं तय होती हैं और देश की नीतिगत दिशा को अंतिम रूप मिलता है. इन संस्थानों में तैनात वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री के भरोसेमंद स्तंभ माने जाते हैं. 
 

2.कैबिनेट सचिव

कैबिनेट सचिव
2

इस सूची में सबसे ऊपर नाम आता है कैबिनेट सचिव का. कैबिनेट सचिव देश का सबसे वरिष्ठ नौकरशाह होता है, जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच समन्वय की जिम्मेदारी निभाता है. सभी मंत्रालयों के सचिवों के बीच तालमेल और कैबिनेट बैठकों की तैयारी उसका मुख्य दायित्व है.

3.प्रधान सचिव

प्रधान सचिव
3

प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा को भी पीएम के सबसे करीबी अधिकारियों में गिना जाता है. नीति निर्माण, योजनाओं की समीक्षा और अहम प्रशासनिक फैसलों में वे सीधे प्रधानमंत्री के साथ काम करते हैं और लंबे समय से उनका भरोसा बने हुए हैं. 

4.राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
4

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा से जुड़े मामलों में प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं. रक्षा नीति, आतंकवाद और रणनीतिक मसलों पर उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. 
 

5.प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सलाहकार

प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सलाहकार
5

प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सलाहकार आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक विषयों पर प्रधानमंत्री को सुझाव देते हैं. ये अधिकारी नीतियों को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाते हैं. 

6.PMO के सचिव और उप सचिव

PMO के सचिव और उप सचिव
6

इसके अलावा PMO के सचिव और उप सचिव विभिन्न मंत्रालयों के साथ समन्वय बनाकर प्रधानमंत्री के फैसलों को लागू कराने का काम करते हैं. प्रशासनिक मशीनरी को गति देने में इनकी भूमिका निर्णायक होती है.
 

7.प्रधानमंत्री का बेहद विश्वस्त माना जाता है

प्रधानमंत्री का बेहद विश्वस्त माना जाता है
7

हालांकि आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा जाता कि यही केवल पांच अधिकारी प्रधानमंत्री के सबसे करीबी हैं, लेकिन इनके पद और जिम्मेदारियों को देखते हुए सत्ता के गलियारों में इन्हें प्रधानमंत्री का बेहद विश्वस्त माना जाता है.

