भारत के 5 सबसे खास सरकारी अधिकारी, जिन्हें माना जाता है प्रधानमंत्री का बेहद करीबी

1 . प्रधानमंत्री के भरोसेमंद स्तंभ

भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और कैबिनेट सिस्टम की भूमिका बेहद अहम होती है. यहीं से सरकार की प्राथमिकताएं तय होती हैं और देश की नीतिगत दिशा को अंतिम रूप मिलता है. इन संस्थानों में तैनात वरिष्ठ अधिकारी प्रधानमंत्री के भरोसेमंद स्तंभ माने जाते हैं.

