Independence Day 2025: दुनिया के इन देशों ने आजादी मिलने के बाद बदल दिया नाम, नई पहचान के साथ लिखी इतिहास गाथा

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 13, 2025, 05:05 PM IST
1.आजादी के बाद इन देशों ने बदले नाम
दुनिया के कई देशों ने आजादी के बाद औपनिवेशिक विरासत को त्यागने और सांस्कृतिक पहचान को पुनर्स्थापित करने के लिए अपना नाम बदला है. देश के नामों में ऐसे बदलाव राष्ट्रीय आत्म-परिभाषा और वैश्विक मान्यता में महत्वपूर्ण मोड़ होते हैं.
2.आजादी के बाद देश क्यों बदलते हैं नाम?
ज्यादातर देशों ने औपनिवेशिक नामों को अस्वीकार करने, सांस्कृतिक/ऐतिहासिक नवीनीकरण या फिर राजनीतिक बदलाव की वजह से अपने नामों में बदलाव किया है. आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं.
3.एशिया अफ्रीका में नाम का बदलना है आम चलन
उदाहरण के लिए सीलोन का श्रीलंका बनना और उत्तरी रोडेशिया का ज़ाम्बिया बनना. ये नाम परिवर्तन निर्णायक राष्ट्रीय क्षणों को दर्शाते हैं जो आत्म-परिभाषा और एकता की इच्छा से प्रेरित हैं और विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में एक आम चलन है.
4.अंग्रेजों से आजादी के बाद इन देशों ने बदले नाम
ब्रिटेन की औपनिवेशिक गुलामी से आजादी के बाद बर्मा, लंका, गोल्ड कोस्ट, उत्तरी रोडेशिया, दक्षिणी रोडेशिया, बसुटोलैंड, बेचुआनालैंड और ब्रिटिश गुयाना अपना नाम बदलकर क्रमश: म्यांमार, श्रीलंका, घाना, जाम्बिया, ज़िम्बाब्वे, लिसोटो, बोत्सवाना और गुयाना बन गए.
5.फ्रांसीसियों से आजादी के बाद इन देशों ने बदले नाम
इसके अलावा फ्रांस की औपनिवेशिक गुलामी से मुक्ति पाने के बाद फ़्रांसीसी सूडान, फ्रेंच कांगो, अपर वोल्टा गणराज्य, कंपूचिया, दाहोमी, फ्रेंच सोमालीलैंड, अफ़ार्स और इस्सासअपना नाम बदलकर माली, कांगो-ब्राज़ाविल, बुर्किना फासो, कंबोडिया, बेनिन और ज़िबूटी बन गए.
6.पुर्तगालियों से आजादी के बाद बदले इन दो देशों के नाम
वहीं पुर्तगालियों से आजादी मिलने के बाद केप वर्ड और पुर्तगाली गिनी जैसे देश अपना नाम बदलकर केप वर्ड और गिनी-बिसाऊ बन गए.
7.पाकिस्तान से आजाद होकर बना बांग्लादेश
भारत को आजादी मिलने के बाद इसका बंटवारा होकर पाकिस्तान बना था. हालांकि स्थापना के बाद से पूर्वी पाकिस्तान अपना एक अलग देश चाहता था. जब इसे पाकिस्तान से आजादी मिली तो इसने भी अपना नाम बदलकर बांग्लादेश कर लिया.
