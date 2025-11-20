किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

2 . साल 1973 में हुई थी मंजू देवी की नीतीश कुमार से शादी

मंजू देवी अपनी विनम्रता और करुणा के लिए जानी जाती थीं. उन्होंने परिवार और शिक्षा के प्रति समर्पित एक शांत और अनुशासित जीवन व्यतीत किया. 22 फरवरी 1973 को उनकी शादी नीतीश कुमार से हुई थी. उस वक्त नीतीश बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे. इस जोड़े ने अपने पूरे वैवाहिक जीवन में एक मज़बूत रिश्ता बनाए रखा उनका एक बेटा निशांत कुमार हुआ.