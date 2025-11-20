FacebookTwitterYoutubeInstagram
AIMIM अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान- सुसाइड बॉम्बिंग शहादत नहीं, संगीन जुर्म है | सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, कहा- राज्यपाल पास बिलों को न लटकाएं, बिल मंजूर करें, लौटाएं या राष्ट्रपति को भेजें | जयपुर में SIR के खिलाफ यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, शहीद स्मारक पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस से हुई झड़प, पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया

IND vs SA: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं हार्दिक पांड्या-जसप्रीत बुमराह, BCCI ने बनाया प्लान

कौन हैं बिहार की नई नवेली मंत्री श्रेयसी सिंह? ओलंपिक की वो निशानेबाज जिन्होंने पहले विधायकी और फिर मंत्रीपद पर लगाया निशाना

Anil Ambani के रिलायंस ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, जब्त की 1,400 करोड़ की संपत्ति

आपको पता है बुरी नजर से बचने के लिए 'Touch Wood' क्यों कहते हैं लोग?

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

नीतीश कुमार को ये मूलांक बना रहा 10वीं बार बिहार का सीएम, जानें किस ग्रह की कृपा से बने रहते हैं राजा

HomePhotos

एजुकेशन

किस स्कूल में पढ़ाती थीं बिहार के CM नीतीश कुमार की धर्मपत्नी मंजू देवी? हमेशा रहीं लो-प्रोफाइल, हर परिस्थिति में दिया था पति का साथ

आज हम आपको नीतीश कुमार की पत्नी मंजू देवी के बारे में बताएंगे जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं. पति के राजनीतिक सफर के बावजूद वह हमेशा लो-प्रोफाइल रहीं, जानें वह पटना के किस स्कूल में पढ़ाती थीं...

जया पाण्डेय | Nov 20, 2025, 12:07 PM IST

1.किस स्कूल में पढ़ाती थीं मंजू देवी?

किस स्कूल में पढ़ाती थीं मंजू देवी?
1

नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं. ऐसे में उनकी दिवंगत पत्नी मंजू देवी भी काफी चर्चा में आ गई हैं. मंजू देवी का पूरा नाम मंजू कुमारी सिन्हा था. वह एक शिक्षित परिवार में जन्मी थीं और उन्होंने टीचिंग में अपना करियर बनाया. वह पटना के कमला नेहरू राजकीय बालिका विद्यालय में शिक्षिका थीं. 

2.साल 1973 में हुई थी मंजू देवी की नीतीश कुमार से शादी

साल 1973 में हुई थी मंजू देवी की नीतीश कुमार से शादी
2

मंजू देवी अपनी विनम्रता और करुणा के लिए जानी जाती थीं. उन्होंने परिवार और शिक्षा के प्रति समर्पित एक शांत और अनुशासित जीवन व्यतीत किया. 22 फरवरी 1973 को उनकी शादी नीतीश कुमार से हुई थी. उस वक्त नीतीश बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे. इस जोड़े ने अपने पूरे वैवाहिक जीवन में एक मज़बूत रिश्ता बनाए रखा उनका एक बेटा निशांत कुमार हुआ.

3.हर कदम पर दिया पति नीतीश कुमार का साथ

हर कदम पर दिया पति नीतीश कुमार का साथ
3

नीतीश कुमार के शादी होने के बावजूद मंजू देवी ने सार्वजनिक रूप से कम ही सुर्खियां बटोरीं. उनका पूरा ध्यान अपने परिवार पर रहा और उन्होंने चुपचाप अपने पति नीतीश के राजनीतिक जीवन में उनका साथ दिया. भले ही वह कोई राजनीतिक हस्ती नहीं थीं लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर के शुरुआती और चुनौतीपूर्ण सालों में उन्हें भावनात्मक और नैतिक समर्थन देने में अहम भूमिका निभाई.

4.निमोनिया की वजह से हुआ था निधन

निमोनिया की वजह से हुआ था निधन
4

करीबी दोस्त और परिवार वाले अक्सर उन्हें नीतीश के निजी और पेशेवर फैसलों के पीछे एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में याद करते हैं जिन्होंने उनकी सफलता की नींव में योगदान दिया. 14 मई 2007 को 53 साल की आयु में मंजू देवी का नई दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में निमोनिया की वजह से निधन हो गया. 

5.पत्नी की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके स्मारक जाते हैं नीतीश कुमार

पत्नी की जयंती और पुण्यतिथि पर उनके स्मारक जाते हैं नीतीश कुमार
5

सालों से नीतीश कुमार मंजू देवी की स्मृति का सम्मान करते रहे हैं. उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर वे पटना के कंकड़बाग स्थित उनके स्मारक पर जाते हैं और नालंदा जिले में स्थित अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा में भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं.

6.नीतीश कुमार के निजी और पेशेवर जीवन पर रहा मंजू देवी का गहरा असर

नीतीश कुमार के निजी और पेशेवर जीवन पर रहा मंजू देवी का गहरा असर
6

मंजू देवी ने कभी कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाला फिर भी नीतीश कुमार के निजी और पेशेवर जीवन पर उनका गहरा प्रभाव रहा. एक समर्पित शिक्षिका, स्नेही मां और सहयोगी जीवनसाथी के रूप में उनकी विरासत का आज भी सम्मान किया जाता है.

पसंदीदा वीडियो
