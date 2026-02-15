भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला

2 . अमरावती में जल्द शुरू होगी पहली एआई यूनिवर्सिटी

आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में एआई-फोकस्ड शिक्षा और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है. इस योजना में स्पेशल एआई कैंपस, स्किल यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब और इंडस्ट्री पार्टनरशिप शामिल हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने इस एआई यूनिवर्सिटी के लिए साल 2025 में ही काम शुरू कर दिया था और 19 फरवरी को इसका उद्घाटन होगा. हालांकि देश की पहली आधिकारिक AI यूनिवर्सिटी के नाम से अभी राष्ट्रीय स्तर पर कोई पूरी तरह चालू संस्थान घोषित नहीं हुआ है, बल्कि यह एक विकसित हो रहा प्रोजेक्ट और शिक्षा मॉडल है जिस पर चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है.