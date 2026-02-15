भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Feb 15, 2026, 02:20 PM IST
1.देश में कहां खुल रही पहली AI यूनिवर्सिटी?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को तेजी से बदल रही है और भारत भी इस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है. ऐसे में देश में एक समर्पित एआई-केंद्रित विश्वविद्यालय की अवधारणा पर काम चल रहा है. कई राज्य एआई शिक्षा, रिसर्च सेंटर और स्पेशलाइज्ड टेक कैंपस बनाने की घोषणा कर चुके हैं ताकि स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रों को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया जा सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां खुल रही है?
(नोट-सभी तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं.)
2.अमरावती में जल्द शुरू होगी पहली एआई यूनिवर्सिटी
आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में एआई-फोकस्ड शिक्षा और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है. इस योजना में स्पेशल एआई कैंपस, स्किल यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब और इंडस्ट्री पार्टनरशिप शामिल हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने इस एआई यूनिवर्सिटी के लिए साल 2025 में ही काम शुरू कर दिया था और 19 फरवरी को इसका उद्घाटन होगा. हालांकि देश की पहली आधिकारिक AI यूनिवर्सिटी के नाम से अभी राष्ट्रीय स्तर पर कोई पूरी तरह चालू संस्थान घोषित नहीं हुआ है, बल्कि यह एक विकसित हो रहा प्रोजेक्ट और शिक्षा मॉडल है जिस पर चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है.
3.अमेरिकी टेक कंपनी NVIDIA कर रही सहयोग
सरकार इस तरह की पहल में वैश्विक टेक कंपनियों के साथ सहयोग भी बढ़ा रही है. अमेरिकी टेक कंपनी NVIDIA भारत में एआई ट्रेनिंग, हार्डवेयर सपोर्ट, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर और पाठ्यक्रम विकास में कई राज्यों व संस्थानों के साथ काम कर रही है. ऐसे सहयोग का उद्देश्य छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स देना, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उपलब्ध कराना और रिसर्च को तेजी से आगे बढ़ाना है.
4.माध्यमिक कक्षाओं के बाद से ही शुरू हो जाएगी पढ़ाई
जब यह एआई-केंद्रित शिक्षा प्रणाली पूरी तरह विकसित होगी, तब इसका लक्ष्य सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि स्कूल स्तर से ही एआई की समझ विकसित करना होगा. कई प्रस्तावों में यह विचार शामिल है कि माध्यमिक कक्षाओं के बाद छात्रों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, स्किल कोर्स, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पीएचडी तक के विकल्प उपलब्ध कराए जाएं ताकि शुरुआती उम्र से ही डेटा, मशीन लर्निंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मजबूत नींव बन सके.
5.IIT से कैसे अलग होगी यह एआई यूनिवर्सिटी?
यह मॉडल पारंपरिक इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे Indian Institutes of Technology और Indian Institutes of Information Technology से अलग सोच के साथ तैयार किया जा रहा है. जहां पारंपरिक संस्थानों में मुख्य फोकस शाखा-आधारित तकनीकी डिग्री और प्रवेश परीक्षा पर होता है, वहीं नए एआई-फोकस्ड कैंपस में बहुविषयक पढ़ाई, प्रोजेक्ट-आधारित सीखना, इंडस्ट्री इंटर्नशिप, स्टार्टअप इनोवेशन और वास्तविक समस्याओं पर काम करने को ज्यादा महत्व देने की योजना है.
6.देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी यह यूनिवर्सिटी
सरकार और शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह पहल सफल होती है तो दक्षिण भारत में एक मजबूत एआई हब बन सकता है, जिससे रोजगार, स्टार्टअप, रिसर्च और स्थानीय भाषा-आधारित तकनीकी समाधान तेजी से विकसित होंगे. इससे भारतीय भाषाओं, सामाजिक जरूरतों और स्थानीय उद्योगों के अनुरूप एआई टूल विकसित करने में भी मदद मिल सकती है, जो भविष्य में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे.
