FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
सीएफओ नीतिका सूर्यवंशी मामले में दिल्ली कोर्ट की टिप्पणी से नियामकीय दबाव बढ़ा

सीएफओ नीतिका सूर्यवंशी मामले में दिल्ली कोर्ट की टिप्पणी से नियामकीय दबाव बढ़ा

GATE 2026 Answer Key 2026: कब जारी होगी गेट 2026 परीक्षा की आंसर की? नोट कर लें डेट और टाइम

GATE 2026 Answer Key 2026: कब जारी होगी गेट 2026 परीक्षा की आंसर की? नोट कर लें डेट और टाइम

'क्लियर एयर, क्लीन दिल्ली' मिशन को मिली रफ्तार, CM रेखा गुप्ता ने किया IGI एयरपोर्ट पर 120 हाई-टेक मिस्ट स्प्रे सिस्टम का शुभारंभ

'क्लियर एयर, क्लीन दिल्ली' मिशन को मिली रफ्तार, CM रेखा गुप्ता ने किया IGI एयरपोर्ट पर 120 हाई-टेक मिस्ट स्प्रे सिस्टम का शुभारंभ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?

हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?

भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला

भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला

Brain Recharge: ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका

ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका

HomePhotos

एजुकेशन

भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला

क्या आप जानते हैं कि देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां खुल रही है और यह आईआईटी और आईआईआईटी से कैसे अलग होगी? जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय | Feb 15, 2026, 02:20 PM IST

1.देश में कहां खुल रही पहली AI यूनिवर्सिटी?

देश में कहां खुल रही पहली AI यूनिवर्सिटी?
1

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया को तेजी से बदल रही है और भारत भी इस क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है. ऐसे में देश में एक समर्पित एआई-केंद्रित विश्वविद्यालय की अवधारणा पर काम चल रहा है. कई राज्य एआई शिक्षा, रिसर्च सेंटर और स्पेशलाइज्ड टेक कैंपस बनाने की घोषणा कर चुके हैं ताकि स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक छात्रों को भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए तैयार किया जा सके. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां खुल रही है?

(नोट-सभी तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं.)

Advertisement

2.अमरावती में जल्द शुरू होगी पहली एआई यूनिवर्सिटी

अमरावती में जल्द शुरू होगी पहली एआई यूनिवर्सिटी
2

आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में एआई-फोकस्ड शिक्षा और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम विकसित करने की योजना बनाई है. इस योजना में स्पेशल एआई कैंपस, स्किल यूनिवर्सिटी, रिसर्च लैब और इंडस्ट्री पार्टनरशिप शामिल हैं. आंध्र प्रदेश सरकार ने इस एआई यूनिवर्सिटी के लिए साल 2025 में ही काम शुरू कर दिया था और 19 फरवरी को इसका उद्घाटन होगा.  हालांकि देश की पहली आधिकारिक AI यूनिवर्सिटी के नाम से अभी राष्ट्रीय स्तर पर कोई पूरी तरह चालू संस्थान घोषित नहीं हुआ है, बल्कि यह एक विकसित हो रहा प्रोजेक्ट और शिक्षा मॉडल है जिस पर चरणबद्ध तरीके से काम हो रहा है.

3.अमेरिकी टेक कंपनी NVIDIA कर रही सहयोग

अमेरिकी टेक कंपनी NVIDIA कर रही सहयोग
3

सरकार इस तरह की पहल में वैश्विक टेक कंपनियों के साथ सहयोग भी बढ़ा रही है. अमेरिकी टेक कंपनी NVIDIA भारत में एआई ट्रेनिंग, हार्डवेयर सपोर्ट, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर और पाठ्यक्रम विकास में कई राज्यों व संस्थानों के साथ काम कर रही है. ऐसे सहयोग का उद्देश्य छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी स्किल्स देना, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग उपलब्ध कराना और रिसर्च को तेजी से आगे बढ़ाना है.

4.माध्यमिक कक्षाओं के बाद से ही शुरू हो जाएगी पढ़ाई

माध्यमिक कक्षाओं के बाद से ही शुरू हो जाएगी पढ़ाई
4

जब यह एआई-केंद्रित शिक्षा प्रणाली पूरी तरह विकसित होगी, तब इसका लक्ष्य सिर्फ डिग्री देना नहीं बल्कि स्कूल स्तर से ही एआई की समझ विकसित करना होगा. कई प्रस्तावों में यह विचार शामिल है कि माध्यमिक कक्षाओं के बाद छात्रों के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, स्किल कोर्स, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पीएचडी तक के विकल्प उपलब्ध कराए जाएं ताकि शुरुआती उम्र से ही डेटा, मशीन लर्निंग और डिजिटल टेक्नोलॉजी की मजबूत नींव बन सके.

TRENDING NOW

5.IIT से कैसे अलग होगी यह एआई यूनिवर्सिटी?

IIT से कैसे अलग होगी यह एआई यूनिवर्सिटी?
5

यह मॉडल पारंपरिक इंजीनियरिंग संस्थानों जैसे Indian Institutes of Technology और Indian Institutes of Information Technology से अलग सोच के साथ तैयार किया जा रहा है. जहां पारंपरिक संस्थानों में मुख्य फोकस शाखा-आधारित तकनीकी डिग्री और प्रवेश परीक्षा पर होता है, वहीं नए एआई-फोकस्ड कैंपस में बहुविषयक पढ़ाई, प्रोजेक्ट-आधारित सीखना, इंडस्ट्री इंटर्नशिप, स्टार्टअप इनोवेशन और वास्तविक समस्याओं पर काम करने को ज्यादा महत्व देने की योजना है.

6.देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी यह यूनिवर्सिटी

देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगी यह यूनिवर्सिटी
6

सरकार और शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह पहल सफल होती है तो दक्षिण भारत में एक मजबूत एआई हब बन सकता है, जिससे रोजगार, स्टार्टअप, रिसर्च और स्थानीय भाषा-आधारित तकनीकी समाधान तेजी से विकसित होंगे. इससे भारतीय भाषाओं, सामाजिक जरूरतों और स्थानीय उद्योगों के अनुरूप एआई टूल विकसित करने में भी मदद मिल सकती है, जो भविष्य में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
भारत के किस राज्य में बन रही है देश की पहली AI यूनिवर्सिटी? जानें यहां कैसे मिलेगा दाखिला
Brain Recharge: ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका
ये 7 आदतें बढ़ाती हैं प्रोडक्टिविटी, आप भी अपनाएं दिमाग को रिचार्ज करने का ये तरीका
कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक
कभी रोटी के लिए ट्रेन में गाना गाता था ये एक्टर; आज है 800000000 करोड़ की संपत्ति का इकलौता मालिक
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
काशी की नगरवधुएं इस दिन जलती चिताओं के बीच क्यों नाचती हैं? महादेव की मसान होली की रहस्यमयी परंपरा क्या है?
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
Agni Panchak: 17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?  
17 फरवरी से 5 दिन होंगे सबसे खतरनाक, जानिए अग्नि पंचक में क्या करें और क्या नहीं?
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
महाशिवरात्रि पर शिवजी की प्रिय ये 4 चीजे घर ले आएं और देखिए कैसे अचानक से खुलते जाएंगे तरक्की के रास्ते
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
शनि प्रदोष आज लेकिन पूजा शाम को क्यों की जाती है? जानिए भगवान शंकर और शनिदेव की संध्याकाल पूजा का शुभ मुहूर्त
Betrayal in Love: प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
प्यार में धोखे का अंजाम जानते हैं आप? ऐसी मिलती है सजा की प्रेम के नाम से भी थर्रा जाता है दिल
MORE
Advertisement