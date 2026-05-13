भारत के किस राज्य में अंग्रेजों ने सबसे पहले खोला था पोस्ट ऑफिस? जानें कब से शुरू हुई थी पोस्टकार्ड सेवा

10 . भारत में कब शुरू हुई स्पीड पोस्ट सर्विस?

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1986 में स्पीड पोस्ट सेवा शुरू की गई, जिसने तेज डिलीवरी की नई सुविधा दी. इसके बाद तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डाक विभाग ने खुद को लगातार बदला. 2000 के दशक में मेघदूत सॉफ्टवेयर और ई-पेमेंट जैसी सेवाओं को शामिल किया गया. आज इंडिया पोस्ट सिर्फ चिट्ठियां पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंकिंग, बीमा, आधार सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी कर रहा है. करीब 1.6 लाख डाकघरों के विशाल नेटवर्क के साथ भारतीय डाक विभाग दुनिया के सबसे बड़े डाक नेटवर्क में गिना जाता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)



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