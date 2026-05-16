दुनिया के किस देश में बैन है च्युइंगम? चबाने पर हो जाती है जेल! जानें बेचने पर क्या मिलती है सजा

एजुकेशन
मोहम्मद साबिर | May 16, 2026, 08:50 PM IST
1.कैसा बनता है च्युइंगम?
च्युइंगम को सबसे पहले गम बेस पर बनाया जाता है, जिससे खिंचाव और लचीलापन आता है. हालांकि, गम बेस के छोटे टुकड़ों को एक मशीन में डाला जाता है और उसे करीब 115 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करके पिघलाया जाता है. उसके बाद उसे सॉफ्टनर और अपने हिसाब से फ्लेवर डाला जाता है. फिर करीब 20 मिनट तक गूंथा जाता है और आकार दिया जाता है.
2.दुनिया के किस देश में बैन है च्युइंगम?
दुनिया में च्युइंगम सिंगापुर में बैन है. सिंगापुर सरकार ने च्युइंगम चबाने पर बैन लगाया और चबाने वालों को सजा भी हो सकती है. अगर कोई नागरिक इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसे करीब 1 साल तक की जेस और जिर्माना हो सकता है.
3.च्युइंगम में क्यों बैन है च्युइंगम?
दरअसल, सिंगापुर दुनिया में सबसे स्वच्छ देशों में शुमार है और ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि अनुशासन और सार्वजनिक जिम्मेदारी है. इस देश की सड़के साफ हैं और पार्क से लेकर सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई को लेकर सरकार ने ये नियम लागू किया है.
4.सिर्फ एक शर्त पर मिल सकता है च्युइंगम
हालांकि, सिंगापुर में सिर्फ एक शर्त पर ही च्युइंगम मिल सकता है. दरअसल, सरकार ने विशेष च्युइंगमों को मेडिकल यूज के लिए मंजूरी दी है. जैसे कि निकोटीन गम, ध्रूमपान छोड़ने के लिए या व्हाइटनिंग गम और दातों की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह से मेडिकल स्टोर पर ही मिलता है. लेकिन इसके लिए भी आपको डॉक्टर की पर्ची दिखानी ही होगी.