दुनिया के किस देश में बैन है च्युइंगम? चबाने पर हो जाती है जेल! जानें बेचने पर क्या मिलती है सजा

4 . सिर्फ एक शर्त पर मिल सकता है च्युइंगम

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हालांकि, सिंगापुर में सिर्फ एक शर्त पर ही च्युइंगम मिल सकता है. दरअसल, सरकार ने विशेष च्युइंगमों को मेडिकल यूज के लिए मंजूरी दी है. जैसे कि निकोटीन गम, ध्रूमपान छोड़ने के लिए या व्हाइटनिंग गम और दातों की सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर की सलाह से मेडिकल स्टोर पर ही मिलता है. लेकिन इसके लिए भी आपको डॉक्टर की पर्ची दिखानी ही होगी.

