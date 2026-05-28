भारत में मानसून की शुरुआत किस शहर से होती है? यहां सबसे पहले भीगती है धरती

5 . जानें कब किस शहर में होती है मानसून की बारिश

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तिरुअनंतपुरम पहुंचने के बाद मानसून धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्सों में फैलता है. आमतौर पर जून के पहले और दूसरे सप्ताह में यह कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक पहुंच जाता है. मुंबई में मानसून आमतौर पर 10 से 11 जून के आसपास दस्तक देता है, जबकि पूर्वी भारत में कोलकाता जैसे शहरों तक यह जून के मध्य तक पहुंचता है. राजधानी दिल्ली में मानसून जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई की शुरुआत में पहुंचता है. वहीं, जुलाई के मध्य तक मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेता है.

(Image Credit: Wikimedia Commons)