भारत में मानसून की शुरुआत किस शहर से होती है? यहां सबसे पहले भीगती है धरती

एजुकेशन
Jaya Pandey | May 28, 2026, 05:51 PM IST
1.कृषि प्रधान भारत के लिए बहुत जरूरी है मानसून
भारत में गर्मी के मौसम से बेहाल लोगों की नजरें मानसून पर टिकी होती हैं. मानसून सिर्फ गर्मी से राहत ही नहीं देता बल्कि यह खेती के लिए भी नई उम्मीद जगाता है. भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसे में मानसून का महत्व बढ़ जाता है. करोड़ों किसान खेती के लिए मानसून की बारिश पर निर्भर होते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.किस शहर में सबसे पहले दस्तक देता है मानसून?
क्या आप जानते हैं कि भारत के किस शहर में सबसे पहले मानसून पहुंचता है. भारत के सभी हिस्सों को मिलाकर देखा जाए तो सबसे पहले दक्षिण-पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एंट्री करता है. हर साल 20 से 22 मई तक यहां मानसून पहुंच जाता है. बंगाल की खाड़ी के सबसे नजदीक होने की वजह से इन द्वीपों पर मानसूनी हवाओं का असर सबसे पहले होता है.
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3.1 जून को केरल में आता है मानसून
वहीं, अगर भारत के मेन लैंड की बात करें तो ऑफिशियल तौर पर मानसून सबसे पहले केरल में दस्तक देता है. केरल के दक्षिणी हिस्से में तिरुवनंतपुरम शहर और उसके आसपास के इलाकों में सबसे पहले मानसून की बारिश होती है. आईएमडी के मुताबिक, आमतौर पर 1 जून तक केरल में मानसून आता है. हालांकि, कई बार मौसम की परिस्थितियों के आधार पर यह थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में भी दस्तक दे सकता है.
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4.सबसे पहले तिरुवनंतपुरम में होती है मानसून की बारिश
तिरुअनंतपुरम में मानसून सबसे पहले पहुंचने की सबसे बड़ी वजह उसकी भौगोलिक स्थिति है. यह भारत के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है और अरब सागर के बेहद करीब है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की नमी से भरी हवाएं हिंद महासागर और अरब सागर से उठती हैं और सबसे पहले केरल के तट से टकराकर तिरुअनंतपुरम में पहुंचती हैं. इसके अलावा पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला बादलों को रोकने में मदद करती है, जिससे यहां भारी बारिश होती है और मानसून की शुरुआत यहीं से होती है.
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5.जानें कब किस शहर में होती है मानसून की बारिश
तिरुअनंतपुरम पहुंचने के बाद मानसून धीरे-धीरे देश के दूसरे हिस्सों में फैलता है. आमतौर पर जून के पहले और दूसरे सप्ताह में यह कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक पहुंच जाता है. मुंबई में मानसून आमतौर पर 10 से 11 जून के आसपास दस्तक देता है, जबकि पूर्वी भारत में कोलकाता जैसे शहरों तक यह जून के मध्य तक पहुंचता है. राजधानी दिल्ली में मानसून जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई की शुरुआत में पहुंचता है. वहीं, जुलाई के मध्य तक मानसून देश के ज्यादातर हिस्सों को कवर कर लेता है.
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6.अच्छे मानसून का फायदा
भारत में होने वाली सालाना बारिश का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा दक्षिण-पश्चिम मानसून से आता है. यही वजह है कि इसे भारत की अर्थव्यवस्था और कृषि की रीढ़ माना जाता है. अच्छी बारिश होने पर खेती बेहतर होती है, पानी के स्रोत भरते हैं और बिजली उत्पादन में भी मदद मिलती है. वहीं, कमजोर मानसून का असर खेती, खाद्य कीमतों और पानी की उपलब्धता पर पड़ता है.
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