महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 06, 2026, 07:39 PM IST
1.IITian बाबा अभय सिंह की धर्मपत्नी कौन हैं?
महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह फिर चर्चा में हैं. इस बार वजह उनकी शादी है. उन्होंने खुलासा किया है कि उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन 15 फरवरी को सात फेरे लिए और 19 फरवरी को कोर्ट मैरिज कर ली. ऐसे में लोग उनकी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं और साथ ही अभय सिंह के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानने में भी लोगों की दिलचस्पी जागी है.
(Image: Social Media)
2.क्या है अभय सिंह की पत्नी का प्रोफेशन?
अभय सिंह की पत्नी का नाम प्रतीका है और वह बेंगलुरु से ताल्लुक रखती हैं. IITian बाबा की तरह वह भी इंजीनियरिंग फील्ड से हैं. दोनों की मुलाकात कोयंबटूर में सद्गुरु के आश्रम में हुई थी. पहले दोनों ने हिंदू रीति-रिवाज से शादी की और बाद में उन्होंने कोर्ट मैरेज भी कर ली.
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3.महाकुंभ मेले से चर्चा में आए थे अभय सिंह
हरियाणा के झज्जर जिले के मूल निवासी अभय सिंह महाकुंभ के मेले से सुर्खियों में आए थे. उस दौरान जब एक रिपोर्टर ने उनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वह आईआईटी से पढ़े हैं और विदेश में 3 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर आध्यात्म की राह पकड़ी है. एक आईआईटी पासआउट शख्स के बाबा बनने के बारे में जानकर लोगों में उनके बारे में और जानने की दिलचस्पी बढ़ी.
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4.IIT बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की ली है डिग्री
मसानी गोरख के नाम से मशहूर आईआईटीएन बाबा ने आईआईटी बॉम्बे से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. वह बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थे और आईआईटी जेईई में उन्हें 731वीं रैंक हासिल हुई थी. छोटे से शहर से आने के बावजूद उन्होंने कठिन एंट्रेंस एग्जाम पास करके आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन पाया था.
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5.फैशन मैगजीन के लिए भी किया था काम
इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने डिजाइन और क्रिएटिव फील्ड की ओर रुख किया और उनकी दिलचस्पी फोटोग्राफी में भी रही. उन्होंने कुछ समय तक Vogue और GQ जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया. उन्होंने फोटोग्राफी, फैशन और विज्ञापन से जुड़े प्रोजेक्ट्स किए और साथ ही स्टूडेंट्स को फिजिक्स भी पढ़ाया.
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6.बाद में आध्यात्म की ओर हुआ झुकाव
बाद में उनका झुकाव आध्यात्म की ओर बढ़ा. उन्होंने सुकरात और प्लेटो जैसे दार्शनिकों के विचारों का अध्ययन किया. इसी से उनका रुझान आध्यात्म में बढ़ा. एक इंटरव्यू में उन्होंने मानसिक शांति के लिए आध्यात्म को महत्वपूर्ण बताया था. कुछ इंटरव्यू में उन्होंने डिप्रेशन से जूझने पर भी बात की थी. इस दौरान उनके कुछ दोस्तों ने उनकी मदद की और वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए.
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7.पत्नी संग मिलकर सनातन यूनिवर्सिटी खोलेंगे आईआईटीएन बाबा
वह IELTS पास करके कनाडा गए, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं रह पाए. कोविड-19 के दौरान उनकी जिंदगी में एकदम बदल गई और वह भारत वापस लौट आए. उन्होंने कुछ समय सद्गुरु के आश्रम में बिताया. अब आईआईटीएन बाबा अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं. यहां पढ़ाई के साथ साधना पर भी फोकस किया जाएगा.
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