महाकुंभ से वायरल हुए IITian बाबा अभय सिंह ने रचाई शादी, जानें खुद कितने पढ़े-लिखे और पत्नी का क्या है प्रोफेशन

3 . महाकुंभ मेले से चर्चा में आए थे अभय सिंह

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हरियाणा के झज्जर जिले के मूल निवासी अभय सिंह महाकुंभ के मेले से सुर्खियों में आए थे. उस दौरान जब एक रिपोर्टर ने उनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि वह आईआईटी से पढ़े हैं और विदेश में 3 लाख रुपये की नौकरी छोड़कर आध्यात्म की राह पकड़ी है. एक आईआईटी पासआउट शख्स के बाबा बनने के बारे में जानकर लोगों में उनके बारे में और जानने की दिलचस्पी बढ़ी.

(Image: Social Media)