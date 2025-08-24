Twitter
एजुकेशन

करियर ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं फील्ड स्विच? अपनाएं ये 7 टिप्स

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अक्सर करियर में बदलाव करने के बारे में सोचते हैं. कई बार लंबे समय तक एक ही काम करने से बोरियत आ जाती है या फिर नई संभावनाओं की तलाश इंसान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है. ऐसे में फील्ड स्विच करना एक सही कदम साबित हो सकता है.

राजा राम | Aug 24, 2025, 08:38 PM IST

1.करियर में बदलाव करना आसान फैसला नहीं

करियर में बदलाव करना आसान फैसला नहीं
1

करियर में बदलाव करना आसान फैसला नहीं होता, खासकर तब जब कोई व्यक्ति लंबे समय से एक ही क्षेत्र में काम कर रहा हो. लेकिन सही रणनीति और तैयारी के साथ यह बदलाव न केवल संभव है, बल्कि आपके भविष्य को भी नई दिशा दे सकता है.

2.खुद को पहचानना

खुद को पहचानना
2

सबसे पहला कदम है खुद को पहचानना. यह समझना बेहद जरूरी है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और क्यों. अपनी स्किल्स, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ को परखें. यह जानना कि आपको किस तरह का काम पसंद है, आगे का रास्ता आसान बना देता है.
 

3.रिसर्च करना

रिसर्च करना
3

नई फील्ड में जाने से पहले रिसर्च करना भी उतना ही जरूरी है। उस क्षेत्र से जुड़े लोगों से बातचीत करें और वहां की चुनौतियों व अवसरों को समझें. इससे आपको साफ अंदाज़ा लगेगा कि आपको किन बातों पर काम करना होगा.

 

4.नई फील्ड की जरूरी स्किल्स

नई फील्ड की जरूरी स्किल्स
4

नई फील्ड की जरूरी स्किल्स हासिल करना अगला बड़ा कदम है. इसके लिए आप ऑनलाइन कोर्स, वर्कशॉप या सर्टिफिकेशन प्रोग्राम की मदद ले सकते हैं. लगातार सीखने की आदत आपको प्रतियोगिता में आगे रखेगी.
 

5.रेज़्यूमे को अपडेट

रेज़्यूमे को अपडेट
5

इसके बाद अपने रेज़्यूमे को अपडेट करना न भूलें. पुरानी फील्ड के अनुभवों और स्किल्स को इस तरह पेश करें कि वे नई फील्ड में भी प्रासंगिक लगें. यह आपके लिए एक मज़बूत पिच साबित होगा.
 

6.नेटवर्किंग करियर

नेटवर्किंग करियर
6

नेटवर्किंग करियर बदलाव की अहम कड़ी है. लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रहें और उस इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स से जुड़ें. इससे न केवल मौके मिलेंगे, बल्कि सही मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा.

7.नई फील्ड में इंटर्नशिप

नई फील्ड में इंटर्नशिप
7

अगर संभव हो तो नई फील्ड में इंटर्नशिप या पार्ट-टाइम काम करें. यह अनुभव न केवल आत्मविश्वास बढ़ाएगा बल्कि यह भी बताएगा कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं.
 

8.धैर्य रखना बेहद जरूरी

धैर्य रखना बेहद जरूरी
8

अंत में, धैर्य रखना बेहद जरूरी है. फील्ड स्विच करना समय ले सकता है और इसमें असफलताएं भी मिल सकती हैं. रिजेक्शन से न डरें और हमेशा एक बैकअप प्लान रखें. 
 

