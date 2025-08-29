सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस

3 . जब किसी को जानबूझकर धमकाया या डराया जाए

3

धारा 353 के अनुसार, किसी व्यक्ति की इज्जत भंग करने पर मामला दर्ज किया जा सकता है. वहीं धारा 356 उस स्थिति में लागू होती है, जब किसी को जानबूझकर धमकाया या डराया जाए.