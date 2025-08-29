सावधान! दोस्त से मजाक में कही ये बात पड़ सकती है भारी, इन धाराओं में हो सकता है केस

कौन हैं Anjali Raghav? जिनके साथ Live Show के दौरान पवन सिंह ने कर दी भद्दी हरकत... वीडियो देख भड़के लोग
एजुकेशन
राजा राम | Aug 29, 2025, 06:50 PM IST
1.दोस्तों के बीच हंसी-मजाक आम बात है
दोस्तों के बीच हंसी-मजाक आम बात है. कई बार लोग गुस्से में या मजाक करते हुए कुछ ऐसा कह देते हैं, जो बाद में बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है.
2.कानूनी कार्रवाई हो सकती है
भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत अब गाली-गलौज या अपमानजनक शब्दों को हल्के में नहीं लिया जाएगा. अगर सामने वाला व्यक्ति शिकायत करता है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.
3.जब किसी को जानबूझकर धमकाया या डराया जाए
धारा 353 के अनुसार, किसी व्यक्ति की इज्जत भंग करने पर मामला दर्ज किया जा सकता है. वहीं धारा 356 उस स्थिति में लागू होती है, जब किसी को जानबूझकर धमकाया या डराया जाए.
4.गाली-गलौज को गैर-कानूनी ठहराती है
इतना ही नहीं, अगर आप पब्लिक प्लेस में किसी को गाली देते हैं तो मामला और गंभीर हो जाता है. धारा 357 सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज को गैर-कानूनी ठहराती है.
5.अपराध की श्रेणी में रखा गया है
कोर्ट का मानना है कि गाली-गलौज या अपमानजनक शब्दों का सीधा असर व्यक्ति की मानसिक स्थिति और प्रतिष्ठा पर पड़ता है. इसीलिए इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है.
6. जुर्माने का खतरा और बढ़ जाता है
कई बार दोस्तों की बहस में हाथापाई तक की नौबत आ जाती है. ऐसे मामलों में सजा और जुर्माने का खतरा और बढ़ जाता है.
7.अपमानित करना गंभीर अपराध
धारा 354 के तहत बार-बार किसी को अपमानित करना गंभीर अपराध है. इस पर जेल की सजा भी हो सकती है.
8.हल्के-फुल्के शब्द भी कानूनी झंझट में फंसा सकते हैं
यानी दोस्तों से मजाक करते समय अब खास सावधानी बरतनी होगी. वरना हल्के-फुल्के शब्द भी कानूनी झंझट में फंसा सकते हैं.