जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Sep 15, 2025, 12:37 PM IST
1.सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश का नाम?
भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. भारत के आठ केंद्र शासित प्रदेश में से प्रत्येक का अपना अलग आकार, जनसंख्या और शासन का तरीका है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
(सभी तस्वीरें- विकिमीडिया कॉमन्स से साभार)
2.लद्दाख है आकार के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश
आकार के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जिसका क्षेत्रफल लगभग 59,146 वर्ग किलोमीटर है. यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बना. तब से यह आकार के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश रहा है.
3.मनमोहक लेकिन कठोर परिस्थितियों के लिए जाना जाता है लद्दाख
लद्दाख अपने मनमोहक पर्वतीय परिदृश्य के लिए पूरे भारत और अपनी सीमाओं से परे प्रसिद्ध है. लद्दाख अपनी कठोर जलवायु परिस्थितियों के लिए भी जाना जाता है और यही कारण है कि हर कोई वहां की यात्रा नहीं कर सकता. अपने विशाल आकार के बावजूद यह जगह विरल आबादी वाली है और इसका एकमात्र कारण इसकी विषम जीवन-स्थितियां और भौगोलिक दुर्गमता है.
4.लद्दाख में नहीं है कोई विधान सभा
इसके अलावा लद्दाख में कोई विधान सभा नहीं है और इसका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार द्वारा एक उपराज्यपाल के अधीन किया जाता है. आश्चर्यजनक रूप से लद्दाख भारत का पहला पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश भी है.
5.आबादी के मामले में दिल्ली है टॉप पर
वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है. 2025 के अनुमानों के अनुसार इसकी जनसंख्या 19 मिलियन से अधिक है. दिल्ली एक शहरीकृत और घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसने आर्थिक दृष्टि से इस क्षेत्र को अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया है और इसलिए यह अत्यधिक आबादी वाला क्षेत्र बन गया है.
