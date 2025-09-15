जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

2 . लद्दाख है आकार के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश

2

आकार के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है जिसका क्षेत्रफल लगभग 59,146 वर्ग किलोमीटर है. यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और अक्टूबर 2019 में जम्मू और कश्मीर के विभाजन के बाद एक स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बना. तब से यह आकार के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश रहा है.