होम कोचिंग देकर IAS पति ने पत्नी को भी बनाया अधिकारी, जानें इस पावर कपल की सफलता और प्रेम की कहानी

6 . 4 बार यूपीएससी में असफल रहीं कल्पना रावत

वहीं कल्पना रावत की यूपीएससी यात्रा काफी संघर्षपूर्ण रही. उन्होंने लगातार चार बार इस परीक्षा में असफलता का सामना किया. एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ने का मन बना लिया था. लेकिन उनके पति सूर्य प्रताप सिंह ने उन्हें दोबारा हौसला दिया और एक मार्गदर्शक के रूप में हर कदम पर साथ निभाया. बताया जाता है कि सरकारी आवास में भी वे फाइलों और काम के बीच कल्पना के लिए नोट्स तैयार करते थे और परीक्षा से जुड़ी बारीकियां समझाते थे.