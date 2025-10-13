IAS सृष्टि देशमुख के पति की UPSC में आई थी कितनी रैंक? अब ₹51 करोड़ के विवाद में उछल रहा नाम

3 . MBBS की पढ़ाई के बाद अस्पताल में रेजिडेंट के रूप में किया काम

3

अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद नागार्जुन ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा दी और उन्हें एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन मिल गया. डॉक्टर बनने की आकांक्षाओं के साथ उनका मेडिकल करियर शुरू हुआ. एक अस्पताल में रेजिडेंट के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने यूपीएससी आईएएस परीक्षा की तैयारी शुरू की. आईएएस परीक्षा की कठिन तैयारी के साथ अपनी डॉक्टर की जिम्मेदारियों का भी संतुलित रूप से निर्वहन किया.