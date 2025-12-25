FacebookTwitterYoutubeInstagram
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हिंसा जारी, एक और हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या

Testicular Cancer: कैसे करें टेस्टिकुलर कैंसर की पहचान? Self-Examination के लिए अपनाएं ये तरीका

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर जारी की नई गाइडलाइन, अधिकारियों और जवानों के लिए बदले नियम

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!

नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान

HomePhotos

एजुकेशन

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

भारत में IAS अधिकारी और भारतीय सेना के अधिकारी दोनों ही देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में गिने जाते हैं. एक प्रशासन और नीति निर्माण की धुरी है, तो वहीं दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली दीवार. ऐसे में अक्सर सवाल उठता है कि आखिर किसके पास ज्यादा पावर होती है?

राजा राम | Dec 25, 2025, 07:46 PM IST

1.अलग-अलग भूमिका, अलग जिम्मेदारी

अलग-अलग भूमिका, अलग जिम्मेदारी
1

IAS और सेना अधिकारी की भूमिका की प्रकृति ही अलग है. IAS अधिकारी नागरिक प्रशासन को चलाते हैं, जबकि सेना अधिकारी युद्ध और सुरक्षा से जुड़े मोर्चों पर देश का नेतृत्व करते हैं. 

2.पावर को कैसे समझें

पावर को कैसे समझें
2

शक्ति को केवल एक पैमाने से नहीं आंका जा सकता. इसे प्रशासनिक शक्ति, परिचालन शक्ति और प्रभावशाली शक्ति इन तीन रूपों में समझना जरूरी है. 
 

3.प्रशासनिक शक्ति किसके पास?

प्रशासनिक शक्ति किसके पास?
3

IAS अधिकारी जिले से लेकर मंत्रालय तक नीतियों के क्रियान्वयन, बजट और संसाधनों के आवंटन में अहम भूमिका निभाते हैं. इस लिहाज से प्रशासनिक पावर उनके पक्ष में अधिक दिखाई देती है.

4.सेना की परिचालन ताकत

सेना की परिचालन ताकत
4

सेना अधिकारियों के पास सैनिकों, हथियारों और सैन्य अभियानों पर सीधा नियंत्रण होता है. युद्ध, सीमा सुरक्षा और आपात हालात में उनकी परिचालन शक्ति निर्णायक होती है.
 

5.आपात स्थितियों में तालमेल

आपात स्थितियों में तालमेल
5

आपदा या आंतरिक संकट के समय IAS अधिकारी नागरिक प्रशासन का नेतृत्व करते हैं, जबकि सेना सहयोगी भूमिका में रहती है. यहां शक्ति से ज्यादा समन्वय महत्वपूर्ण हो जाता है.
 

6.प्रभावशाली शक्ति का दायरा

प्रभावशाली शक्ति का दायरा
6

IAS अधिकारी नीतियों और जनजीवन पर दीर्घकालिक असर डालते हैं, जबकि सेना अधिकारी रणनीतिक फैसलों और राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श को प्रभावित करते हैं. 
 

7.सातवां वेतन आयोग क्या कहता है

सातवां वेतन आयोग क्या कहता है
7

7th Pay Commission के अनुसार लेवल 10 पर लेफ्टिनेंट और सहायक कलेक्टर, लेवल 11 पर मेजर और कलेक्टर, जबकि लेवल 14 पर मेजर जनरल और राज्य सचिव समान माने जाते हैं.
 

8.दोनों मिलकर ही देश को मजबूत बनाते हैं

दोनों मिलकर ही देश को मजबूत बनाते हैं
8

कुल मिलाकर, सवाल किसके पास ज्यादा पावर है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है. IAS और आर्मी अधिकारी अपनी-अपनी भूमिका में शक्तिशाली हैं और दोनों मिलकर ही देश को मजबूत बनाते हैं. 

