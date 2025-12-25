IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

एजुकेशन
राजा राम | Dec 25, 2025, 07:46 PM IST
1.अलग-अलग भूमिका, अलग जिम्मेदारी
IAS और सेना अधिकारी की भूमिका की प्रकृति ही अलग है. IAS अधिकारी नागरिक प्रशासन को चलाते हैं, जबकि सेना अधिकारी युद्ध और सुरक्षा से जुड़े मोर्चों पर देश का नेतृत्व करते हैं.
2.पावर को कैसे समझें
शक्ति को केवल एक पैमाने से नहीं आंका जा सकता. इसे प्रशासनिक शक्ति, परिचालन शक्ति और प्रभावशाली शक्ति इन तीन रूपों में समझना जरूरी है.
3.प्रशासनिक शक्ति किसके पास?
IAS अधिकारी जिले से लेकर मंत्रालय तक नीतियों के क्रियान्वयन, बजट और संसाधनों के आवंटन में अहम भूमिका निभाते हैं. इस लिहाज से प्रशासनिक पावर उनके पक्ष में अधिक दिखाई देती है.
4.सेना की परिचालन ताकत
सेना अधिकारियों के पास सैनिकों, हथियारों और सैन्य अभियानों पर सीधा नियंत्रण होता है. युद्ध, सीमा सुरक्षा और आपात हालात में उनकी परिचालन शक्ति निर्णायक होती है.
5.आपात स्थितियों में तालमेल
आपदा या आंतरिक संकट के समय IAS अधिकारी नागरिक प्रशासन का नेतृत्व करते हैं, जबकि सेना सहयोगी भूमिका में रहती है. यहां शक्ति से ज्यादा समन्वय महत्वपूर्ण हो जाता है.
6.प्रभावशाली शक्ति का दायरा
IAS अधिकारी नीतियों और जनजीवन पर दीर्घकालिक असर डालते हैं, जबकि सेना अधिकारी रणनीतिक फैसलों और राष्ट्रीय सुरक्षा विमर्श को प्रभावित करते हैं.
7.सातवां वेतन आयोग क्या कहता है
7th Pay Commission के अनुसार लेवल 10 पर लेफ्टिनेंट और सहायक कलेक्टर, लेवल 11 पर मेजर और कलेक्टर, जबकि लेवल 14 पर मेजर जनरल और राज्य सचिव समान माने जाते हैं.
8.दोनों मिलकर ही देश को मजबूत बनाते हैं
कुल मिलाकर, सवाल किसके पास ज्यादा पावर है? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है. IAS और आर्मी अधिकारी अपनी-अपनी भूमिका में शक्तिशाली हैं और दोनों मिलकर ही देश को मजबूत बनाते हैं.