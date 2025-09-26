कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं

5 . बीटेक के बाद मिली लाखों के पैकेज वाली नौकरी

विशाखा यादव ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था, जिसके बाद उन्हें सिसको कंपनी में लाखों के पैकेज वाली नौकरी मिल गई थी. 2 साल तक बेंगलुरु में जॉब करने के बाद उनकी दिलचस्पी सरकारी नौकरी की तरफ हो गई, फिर वह परीक्षा की तैयारी में जुट गईं. उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 2025 में से 1046 मार्क्स हासिल किए थे. बताते चलें कि उनके पिता राजकुमार यादव पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और मां होममेकर हैं.

