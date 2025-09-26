कौन हैं IAS Vishakha Yadav? लाखों की नौकरी छोड़ बनीं सिविल सर्वेंट, PM मोदी का स्वागत कर चर्चा में आईं

रायपुर के स्टील प्लांट में दर्दनाक हादसा, सिल्ली गिरने से करीब आधा दर्जन लोगों की मौत, जानिए पूरा मामला
25000 से कम में मिल जाएंगे शानदार फीचर्स वाले ये 5 Premium Tablets, यहां देखें लिस्ट
H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?
Asia Cup T20 के फाइनल में सबसे ज्यादा विकेट बनाने वाले गेंदबाज, देखें कहां पर है भारतीय खिलाड़ी का नाम
IND vs SL Playing 11: बुमराह-दुबे बाहर, इन खिलाड़ियों को मिला मौका; यहां देखें दोनों टीमें की प्लेइंग इलेवन
International Football से Israel को बैन कर कैसी दोस्ती निभा रहा है America?
Puja Special Train 2025: इस त्योहार घर जाने वाले यात्रियों को मिलेगी पूरी सीट, Indian railway ने किया आरामदायक यात्रा का इंतजाम
एशिया कप टी20 के फाइनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में दो भारतीय
Bihar Police Result 2025: आ गया बिहार पुलिस 2025 का रिजल्ट, ऐसे देख सकते हैं अपना परीक्षाफल
ईशा अंबानी के पति आनंद पीरामल को मिली बड़ी जिम्मेदारी, जानिए अब क्या करेंगे...
एजुकेशन
Abhay Sharma | Sep 26, 2025, 06:01 PM IST
1.PM मोदी के स्वागत की तस्वीरें वायरल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले पहुंचे, जहां उनका स्वागत महिला सिविल सेवा अधिकारी विशाखा यादव ने किया. वह वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में उपायुक्त के पद पर तैनात हैं. अब मोदी का अभिवादन करती विशाखा यादव की तस्वीरें वायरल हो गईं, सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है.
2.IAS ने एक्स पर पोस्ट की तस्वरीरें
IAS विशाखा यादव ने प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हुए अपनी तस्वीरें एक्स पर शेयर करते हुए पोस्ट में लिखा कि, "राज्य के दौरे पर आए प्रधानमंत्री का पापुम पारे जिले में गर्मजोशी से स्वागत करने का अवसर पाकर गर्व महसूस कर रही हूं." विशाखा यादव इन दिनों पापुमपारे जिले की डीसीई हैं. ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत पीएम मोदी के वहां पहुंचने पर उनका स्वागत करने पहुंचीं.
3.IAS बनने के लिए छोड़ दी थी लाखों की नौकरी
विशाखा यादव ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) परीक्षा की तैयारी के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी, विशाखा यादव ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 6 रैंक हासिल की थी और इसके लिए उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया था. उनके लिए यूपीएससी परीक्षा का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. इसमें वह दो बार फेल हो गई थीं.
4.तीसरे अटेंप्ट में मिली थी सफलता
विशाखा यादव दिल्ली के द्वारका इलाके की रहने वाली हैं और अपनी स्कूली पढ़ाई-लिखाई उन्होंने यहीं से पूरी की थी. उन्होंने 3 बार UPSC सीएसई परीक्षा दी थी और इन प्रयासों में से 2 में वे फेल हो गई थीं. वह शुरुआती दोनों प्रयासों में प्रीलिम्स परीक्षा पास नहीं हो पाई थीं. लेकिन, जबरदस्त मेहनत से तीसरे अटेंप्ट में उन्होंने इतनी जबरदस्त मेहनत की कि छठी रैंक के साथ सीधे आईएएस अफसर बन गईं.
5.बीटेक के बाद मिली लाखों के पैकेज वाली नौकरी
विशाखा यादव ने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया था, जिसके बाद उन्हें सिसको कंपनी में लाखों के पैकेज वाली नौकरी मिल गई थी. 2 साल तक बेंगलुरु में जॉब करने के बाद उनकी दिलचस्पी सरकारी नौकरी की तरफ हो गई, फिर वह परीक्षा की तैयारी में जुट गईं. उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 2025 में से 1046 मार्क्स हासिल किए थे. बताते चलें कि उनके पिता राजकुमार यादव पुलिस विभाग में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और मां होममेकर हैं.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इं