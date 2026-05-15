कंपनी सेक्रेटरी भी हैं करप्शन केस में बर्खास्त हुईं IAS पद्मा जायसवाल, जानें किस यूनिवर्सिटी से की है MBA की पढ़ाई

5 . इस मामले पर आईएएस पद्मा जायसवाल ने क्या कहा?

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हालांकि, आईएएस पद्मा जायसवाल ने इस पूरे मामले से अनजान होने की बात कही है. उन्होंने एक अखबार को बताया कि उन्हें इस तरह के किसी घटनाक्रम या बर्खास्तगी आदेश के पारित होने की कोई जानकारी नहीं है. दो दशकों से अधिक लंबे प्रशासनिक करियर में पद्मा जायसवाल ने अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा और पुडुचेरी समेत कई स्थानों पर अहम जिम्मेदारियां संभालीं.

(Image Credit: Social Media)



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