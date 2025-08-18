बला की खूबसूरत हैं IAS अंसार शेख की बेगम, इनके सामने बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी हीरोइनें भी लगती हैं फीकी!

Aja Ekadashi Vrat Katha: आज अजा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये गलतियां, भूखे रहने पर भी टूट जाएगा व्रत, नहीं मिलेगा लाभ
दुनिया के वो 2 देश जहां नहीं है एक भी University, क्या आप जानते हैं नाम?
Vastu Tips: अगर आपको दिख जाए ये चीजें तो समझ लें जल्द हो जाएंगे अमीर, मां लक्ष्मी के आने के हैं संकेत
ICAI Admit Card 2025: CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल का एडमिट कार्ड जारी, icai.org से ऐसे करें डाउनलोड
Ekadashi Vrat Niyam: एकादशी व्रत रखने वालों को पता होने चाहिए 10 नियम; अब तक सब व्यर्थ?
भारत के ये 6 गांव गूगल पर कर रहे ट्रेंड, जानिए क्यों विदेशी टूरिस्टों को मोहित कर रहे हैं ये विलेज
Kidney Failure Signs And Symptoms: किडनी फेल होने पर शरीर में दिखने लगते हैं ये लक्षण, नजरअंदाज करना होता है जानलेवा
Vastu Tips: घर की इस दिशा में पौधा लगाते ही दूर हो जाएंगी जिंदगी की समस्याएं, जीवनसाथी संग बढ़ेगा प्यार
ट्रंप ने रूस और यूक्रेन में समझौते के लिए शुरू की तैयारी, जल्द आमने सामने बैठेंगे पुतिन-जेलेंस्की, 'खत्म होगा War'
Fat Cutter Juice: मक्खन की तरह पेट पर चढ़ी चर्बी की लेयर पिघलेगी, रोज इस फैट कटर ओज़ेम्पिक जूस पीना कर दें शुरू
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 18, 2025, 03:30 PM IST
1.कौन हैं आईएएस अंसार शेख?
यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा को पास करना बच्चों का खेल नहीं है. लेकिन अंसार शेख ने 21 साल की उम्र में इस परीक्षा को क्रैक कर इतिहास रच दिया था. उन्होंने पहले ही प्रयास में देश की सबसे मुश्किल मानी जाने वाली इस परीक्षा को पास करके भारतीय प्रशासनिक सेवा में अपनी जगह बनाई थी.
2.अंसार शेख की वाइफ हैं वाइजा अंसारी
अंसार शेख ने वाइजा अंसारी से निकाह किया है, जो एक होममेकर हैं. वाइजा इंस्टाग्राम पर भी काफी लोकप्रिय हैं और अक्सर अपने पति के साथ तस्वीरें शेयर करती दिखाई देती हैं. सोशल प्लैटफॉर्म पर लोग उनकी खूबसूरती की चर्चा करते नहीं थकते हैं.
3.इंस्टाग्राम पर पॉपुलर हैं वाइजा अंसारी
वाइजा के इंस्टाग्राम पर 42.9 हज़ार फ़ॉलोअर्स हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार के मुलाकात में ही अंसार शेख और उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी. पहली मुलाकात में दोनों के बीच 7 घंटे बात हुई थी. अंसार अक्सर बताते हैं कि कैसे वाइजा ने मुश्किल समय में उन्हें जमीन पर टिके रहने और प्रेरित रहने में मदद की.
4.ऑटो चालक के बेटे हैं अंसार शेख
ऑटो चालक के बेटे अंसार शेख ने महज 21 साल की उम्र में यूपीएससी सीएसई परीक्षा पास कर ली थी. वह महज 21 साल की उम्र में और अपने पहले ही प्रयास में भारत के सबसे कम उम्र के आईएएस अधिकारी बन गए.
5.गरीबी में बीता बचपन
अंसार शेख महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के जालना जिले के शेलगांव के रहने वाले हैं. उनके पिता यूनुस शेख अहमद एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उनकी मां खेतों में काम करती थीं. उन्होंने अत्यधिक गरीबी और कठिन बचपन का सामना किया है. उनके पिता को शराब की लत थी जो उनके घर में घरेलू हिंसा की वजह बनता था.
6.15 साल की उम्र में हो गई थी बहनों की शादी
अंसार शेख की मां अदीला शेख उनके पिता की तीसरी पत्नी थीं. अंसार शेख के भाई अनीस ने एक गैरेज में काम करने के लिए सातवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई छोड़ दी. उनकी बहनों की शादी 15 साल की उम्र में कर दी गई थी.
7.अभी कहां पोस्टेड हैं अंसार शेख?
आर्थिक तंगी के कारण अंसार को उनके पिता ने स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी और एक साल तक कोचिंग ली. 2016 में उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा 361वीं रैंक के साथ पास कर ली और फिलहाल वह पश्चिम बंगाल में ADM के पद पर तैनात हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.