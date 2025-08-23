IAS और IPS की भर्ती करने वाली यूपीएससी बिना लिखित परीक्षा के देगी सरकारी नौकरी, जानें क्या है 'लेटरल एंट्री?

नसों में चिपके कोलेस्ट्रॉल को बहा देगा ये आयुर्वेदिक पत्ता, गुड कोलेस्ट्रॉल बढते ही ब्लड वेसेलस होगी नीट एंड क्लीन
एजुकेशन
ऋतु सिंह | Aug 23, 2025, 08:22 AM IST
1.अनुभव के आधार पर मिलेगी नौकरी
यूपीएससी केंद्र सरकार के विभागों में 1,130 रिक्त पदों को 'लेटरल एंट्री' पद्धति से विशेषज्ञों से भरने की योजना बना रहा है. इस पद्धति में निजी और अन्य क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले विशेषज्ञों की सीधे नियुक्ति शामिल है.
2.बिना प्रतियोगी परीक्षा के सरकारी नौकरी
यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) केंद्र सरकार के विभागों में 1,130 रिक्त पदों को 'लेटरल एंट्री' के माध्यम से विशेषज्ञों से भरने की योजना बना रहा है. इन पदों के वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाने की उम्मीद है.
3.यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और उन्हें हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है. यूपीएससी देश की सर्वोच्च भर्ती एजेंसी है.
4.'लेटरल एंट्री' क्या है?
'लेटरल एंट्री' अनुभव के आधार पर नौकरी देने की एक विधि है. यह उन पेशेवरों की केंद्र सरकार में उच्च पदों पर सीधी नियुक्ति है, जिन्होंने बिना सरकारी नौकरी के निजी या अन्य क्षेत्रों में काम किया है. यह नियमित यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के बजाय, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले लोगों के चयन की एक प्रक्रिया है.
5.1130 नौकरियां भरी गईं
यूपीएससी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1,130 पदों के लिए 1 से 13 वर्ष के अनुभव वाले विशेषज्ञों की भर्ती करने की योजना बना रहा है. इन भर्तियों का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रशासन में नए कौशल लाना और विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है. केंद्र को उम्मीद है कि वित्त, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भर्ती से नीति निर्माण और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाया जा सकेगा.
6.नुभवी पेशेवरों की सीधी भर्ती कर रहा लोक सेवा आयोग
पिछले कुछ वर्षों से केंद्र सरकार विभिन्न क्षेत्रों में अनुभवी पेशेवरों की सीधी भर्ती कर रही है. यूपीएससी ने 2024 में 45 पदों के लिए 'लेटरल एंट्री' अधिसूचना जारी की थी. लेकिन आरक्षण विवाद के कारण अधिसूचना वापस ले ली गई थी. इस बार, उन मुद्दों को सुलझाते हुए, भर्ती प्रक्रिया नए तरीके से की जा रही है.
7.पदों पर भर्ती मौजूदा नियमों के अनुसार
"ये नौकरियां प्रवेश स्तर की नौकरियां नहीं हैं जिनके लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं. बहुत से लोगों को इस अवसर के बारे में जानकारी नहीं है. केवल वे ही आवेदन करते हैं जिन्हें जानकारी है. इसकी शुरुआत सरकार ने कुछ साल पहले की थी. यह भर्ती प्रक्रिया हर साल होती है. इन पदों पर भर्ती मौजूदा नियमों के अनुसार की जाती है."
8.लेटरल एंट्री के फायदे
इस 'लेटरल एंट्री' दृष्टिकोण से न केवल प्रशासन में दक्षता बढ़ेगी, बल्कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सेतु का निर्माण भी होगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पारंपरिक सरकारी कर्मचारियों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी.
