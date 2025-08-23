IAS और IPS की भर्ती करने वाली यूपीएससी बिना लिखित परीक्षा के देगी सरकारी नौकरी, जानें क्या है 'लेटरल एंट्री?

5 . 1130 नौकरियां भरी गईं

यूपीएससी केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 1,130 पदों के लिए 1 से 13 वर्ष के अनुभव वाले विशेषज्ञों की भर्ती करने की योजना बना रहा है. इन भर्तियों का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रशासन में नए कौशल लाना और विभिन्न सरकारी क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाना है. केंद्र को उम्मीद है कि वित्त, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञों की भर्ती से नीति निर्माण और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सुधार लाया जा सकेगा.

