Success Story: पिता मंदिर के बाहर बेचते हैं मिठाई, बेटी UPSC में नौंवी रैंक लाकर बनी IAS अधिकारी

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jun 04, 2026, 04:14 PM IST
1.IAS आस्था जैन की सफलता की कहानी
कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत में कोई कोताही न की जाए, तो सफलता किसी भी पृष्ठभूमि की मोहताज नहीं होती. उत्तर प्रदेश के शामली जिले की आस्था जैन ने इस बात को सच साबित कर दिखाया है. एक साधारण परिवार से आने वाली आस्था ने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल कर देशभर में अपनी पहचान बनाई. उनकी इस उपलब्धि ने न केवल परिवार बल्कि पूरे जिले को गौरवान्वित किया.
(Image Credit: Scottish International School)
2.पिता चलाते हैं मिठाई की दुकान
आस्था के पिता शामली में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास मिठाई की दुकान चलाते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार ने शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी और आस्था ने भी अपने माता-पिता के भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया. बचपन से ही वह पढ़ाई में बेहद मेधावी रही हैं और हर कक्षा में शानदार प्रदर्शन करती आई हैं. आस्था के परिवार में उनके माता-पिता के अलावा एक बहन और एक भाई भी हैं.
(Image Credit: Scottish International School)
3.बचपन से थीं मेधावी, बोर्ड एग्जाम में भी किया था टॉप
आस्था ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कांडला में पूरी की. इसके बाद उन्होंने शामली के स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई की. साल 2019 में इंटरमीडिएट परीक्षा में उन्होंने 500 में से 496 अंक हासिल किए थे और नेशनल लेवल पर चौथा स्थान लाईं. स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही उनके शिक्षकों को ये संकेत मिलने लगा था कि ये लड़की भविष्य में कोई बड़ा मुकाम हासिल कर सकती है.
(Image Credit: Scottish International School)
4.दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है ग्रेजुएशन
बारहवीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद आस्था ने सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य तय कर लिया था. उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुशएन की पढ़ाई के दौरान ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. तैयारी के दौरान उन्होंने सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल नोट्स तथा टेस्ट सीरीज की मदद से अपनी रणनीति को मजबूत बनाया. उनका मानना था कि सही दिशा में लगातार मेहनत किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की कुंजी है.
(Image Credit: Scottish International School)
5.पहले प्रयास में आईपीएस और तीसरे प्रयास में बनीं आईएएस
आस्था ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा पास कर ऑल इंडिया 131वीं रैंक हासिल की थी. इस रैंक के आधार पर उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में हुआ और उन्हें हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया. हालांकि उन्होंने यहीं रुकने के बजाय अपने लक्ष्य को और ऊंचा रखा. ट्रेनिंग के दौरान भी उन्होंने तैयारी जारी रखी और अगले प्रयास में बेहतर प्रदर्शन का संकल्प बनाए रखा.
(Image Credit: Scottish International School)
6.यूपीएससी सीएसई 2024 में लाईं 9वीं रैंक
दूसरे प्रयास में उन्होंने 186वीं रैंक हासिल की, लेकिन आईएएस बनने का उनका लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ था. आखिरकार तीसरे प्रयास में आस्था ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल की और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अपने सपने को साकार कर दिखाया. यह सफलता उनकी कई साल की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का नतीजा है.
(Image Credit: Scottish International School)
7.लाखों युवाओं की प्रेरणास्रोत हैं आस्था जैन
आस्था जैन की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों और साधारण परिवारों से आते हैं. उनकी सफलता यह संदेश देती है कि संसाधनों की कमी कभी भी सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकती. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदार हो और प्रयास लगातार जारी रहें, तो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की जा सकती है.
(Image Credit: Scottish International School)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.