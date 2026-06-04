Success Story: पिता मंदिर के बाहर बेचते हैं मिठाई, बेटी UPSC में नौंवी रैंक लाकर बनी IAS अधिकारी

7 . लाखों युवाओं की प्रेरणास्रोत हैं आस्था जैन

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आस्था जैन की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो छोटे शहरों और साधारण परिवारों से आते हैं. उनकी सफलता यह संदेश देती है कि संसाधनों की कमी कभी भी सपनों की उड़ान को नहीं रोक सकती. अगर लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदार हो और प्रयास लगातार जारी रहें, तो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में भी सफलता हासिल की जा सकती है.

(Image Credit: Scottish International School)



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