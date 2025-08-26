इस स्कूल ने दिए कई बेहतरीन एक्टर्स और पॉलिटिशियन, सत्य नडेला से नागार्जुन तक यहीं से निकले चमकते नाम

Cloudburst in Doda: जम्मू-कश्मीर के डोडा में बादल फटने से आया सैलाब, 3 लोगों ने गवाई जान; CM उमर अब्दुल्ला ने दिया बयान
जया पाण्डेय | Aug 26, 2025, 12:18 PM IST
1.इस स्कूल से निकले हैं राजनीति से बिजनेस के कई दिग्गज
देश में एक से बढ़कर एक स्कूल हैं. ये स्कूल अपने स्टूडेंट्स को अच्छा नागरिक तो बनाते ही हैं, साथ ही ऐसे दिग्गजों को तैयार करते हैं जो जिंदगी में कुछ खास मुकाम हासिल कर जाते हैं.
2.भारत के सबसे पुराने स्कूलों में से एक है हैदराबाद पब्लिक स्कूल
आज हम आपको जिस स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं इसने बिजनेस, राजनीति, सिनेमा, खेल, विज्ञान जैसे क्षेत्रों के लिए दिग्गजों को गढ़ा है. यह स्कूल है भारत के सबसे पुराने शैक्षणिक संस्थानों में से एक हैदराबाद पब्लिक स्कूल.
3.इस स्कूल के पूर्व स्टूडेंट्स का नेटवर्क है काफी मजबूत
हैदराबाद के मध्य में स्थित इस स्कूल के हॉस्टल में रहकर बच्चों के पढ़ने की भी सुविधा है. सत्य नडेला और शांतनु नारायण जैसे तकनीकी दिग्गजों से लेकर असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं और नागार्जुन जैसे एक्टर्स तक इसे एलुमनी का नेटवर्क हर दिशा में उत्कृष्टता को दर्शाता है.
4.जागीरदार कॉलेज के रूप में हुई शुरुआत
हैदराबाद पब्लिक स्कूल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 1923 में इंग्लैंड के ईटन कॉलेज की तर्ज जागीरदार कॉलेज के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी. यह स्कूल 122 एकड़ में फैला हुआ है और परंपरा और आधुनिक शिक्षा का मिश्रण है.
5.खेल से लेकर सिनेमा तक हर जगह फैले हुए हैं इसके स्टूडेंट्स
इसका हरा-भरा परिसर उन लीडर्स की पीढ़ियों का घर रहा है जिन्होंने आगे चलकर तकनीक, राजनीति, सिनेमा, खेल और प्रशासनिक सेवा को आकार दिया.
6.इस स्कूल से निकले टेक इंडस्ट्री के कई दिग्गज
हैदराबाद पब्लिक स्कूल के उल्लेखनीय पूर्व छात्रों की लिस्ट में एडोब के सीईओ और चेयरमैन शांतनु नारायण, वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन अजय बंगा, फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स के सीईओ प्रेम वत्स, यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य और बिजनेसमैन बैरन करण बिलिमोरिया जैसे ग्लोबल सीईओ और बिजनेस टायकून का नाम आता है.
7.राम चरण और राणा दग्गुबाती ने भी यहीं से की पढ़ाई
इस स्कूल से कई एक्टर्स जैसे अक्किनेनी नागार्जुन, राम चरण, राणा दग्गुबाती, यरलागड्डा सुमंत कुमार, गजल गायक तलत अज़ीज़ ने भी पढ़ाई की है. इतना ही नहीं प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर और पत्रकार हर्षा भोगले, बच्चों की किताबें लिखने वाले रामेंद्र कुमार को भी यहीं गढ़ा गया है.
8.राजनीति के ये दिग्गज भी कभी यहां पढ़ा करते थे
इन स्कूल ने देश को कई राजनेता भी दिए हैं जिनमें एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, तेलंगाना विधानसभा में एआईएमआईएम नेता और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और किरण कुमार रेड्डी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू का नाम आता है.
