कितनी पढ़ी-लिखी हैं नई हायर एजुकेशन सेक्रेटरी Deepti Gaur Mukerjee? JNU से LSE तक की पढ़ाई, ऐसा रहा IAS सफर

3 . 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी हैं दीप्ति गौर मुखर्जी

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दीप्ति गौर मुखर्जी का जन्म 3 फरवरी 1969 को उत्तर प्रदेश में हुआ था. वह 1993 बैच की IAS अधिकारी हैं और उन्हें मध्य प्रदेश कैडर आवंटित किया गया था. मध्य प्रदेश में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने प्रशासन से जुड़े कई अहम पदों पर काम किया. वह पर्सोनल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अहम विभागों में प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. इसके अलावा उन्होंने स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर से जुड़े डिपार्टमेंट में भी सीनियर पद पर काम किया है.

(Image Credit: X@AyushmanNHA)