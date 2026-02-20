भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 20, 2026, 06:08 PM IST
1.Donald Trump की पीस बोर्ड की पहली बैठक का हिस्सा बनीं IFS नामग्या चोडेन खम्पा
वॉशिंगटन में आयोजित एक अहम अंतरराष्ट्रीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने पीस बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की. इसमें करीब 50 देशों ने हिस्सा लिया. इनमें से 27 देश शांति बोर्ड के औपचारिक सदस्य थे जिनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इज़राइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और तुर्की शामिल थे जबकि यूरोपी. संघ और भारत जैसे कुछ देश पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे. भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से सीनियर डिप्लोमैट नामग्या चोडेन खम्पा ने भाग लिया.
2.कौन हैं नामग्या चोडेन खम्पा?
नामग्या चोडेन खम्पा भारतीय विदेश सेवा की 2000 बैच की अधिकारी हैं और उनका जन्म 1977 में हुआ था. वह इस समय वॉशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास में चार्ज डी’अफेयर्स और डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में कार्यरत हैं. अपने लंबे राजनयिक करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण देशों और बहुपक्षीय संस्थानों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है जिससे उन्हें अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का व्यापक अनुभव मिला है.
3.नामग्या चोडेन खम्पा की एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन
उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में पोस्टग्रेजुएशन किया और इसी विषय में एमफिल की डिग्री भी हासिल की. कूटनीति, वैश्विक राजनीति और बहुपक्षीय सहयोग जैसे विषय उनके अध्ययन और कार्यक्षेत्र का मुख्य हिस्सा रहे हैं. मजबूत अकादमिक पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने विदेश सेवा में नीति, वार्ता और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से जुड़े कई महत्वपूर्ण दायित्व संभाले.
4.नामग्या चोडेन खम्पा का डिप्लोमैटिक करियर
वॉशिंगटन आने से पहले खम्पा केन्या में भारत की उच्चायुक्त रह चुकी हैं, जहां उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार, विकास सहयोग और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में भूमिका निभाई. 2023 में केन्या में तैनाती के दौरान उन्हें नैरोबी से ही सोमालिया में भारत की राजदूत के रूप में अतिरिक्त मान्यता भी दी गई थी, जो उनकी वरिष्ठता को दर्शाता है.
5.चीन से न्यूयॉर्क तक का डिप्लोमैटिक अनुभव
उन्होंने चीन में भारतीय मिशन में दो अलग-अलग अवधियों पहली बार 2002 से 2006 तक और फिर 2013 से 2016 तक काम किया. इसके अलावा 2009 से 2013 के बीच वह न्यूयॉर्क में United Nations में भारत के स्थायी मिशन में भी तैनात रहीं. वहीं उन्हें 2011 से 2013 तक संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजटीय मामलों की सलाहकार समिति (ACABQ) का सदस्य चुना गया था और उन्होंने UNDP तथा UNFPA के कार्यकारी बोर्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया.
6.विदेश मंत्रालय मुख्यालय में भी निभाई अहम जिम्मेदारी
नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय मुख्यालय में भी उन्होंने अहम जिम्मेदारियां निभाईं और अमेरिका, श्रीलंका तथा म्यांमार से जुड़े द्विपक्षीय मामलों को संभाला. 2016 से 2018 तक वह प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रहीं. इसके बाद 2018 से 2020 के दौरान उन्होंने विकास साझेदारी प्रभाग का नेतृत्व किया, जो भारत की अनुदान सहायता, परियोजनाओं और पड़ोसी देशों के साथ विकास सहयोग से संबंधित काम देखता है. अपने मजबूत शैक्षणिक आधार और विविध वैश्विक अनुभव के कारण नामग्या चोडेन खम्पा भारतीय कूटनीति की वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों में गिनी जाती हैं.
