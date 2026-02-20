भारत की स्टार डिप्लोमैट नामग्या सी खम्पा की पढ़ाई कितनी दमदार? डोनाल्ड ट्रंप के Board of Peace में एंट्री लेकर चर्चा में आईं IFS

1 . Donald Trump की पीस बोर्ड की पहली बैठक का हिस्सा बनीं IFS नामग्या चोडेन खम्पा

वॉशिंगटन में आयोजित एक अहम अंतरराष्ट्रीय बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने पीस बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की. इसमें करीब 50 देशों ने हिस्सा लिया. इनमें से 27 देश शांति बोर्ड के औपचारिक सदस्य थे जिनमें पाकिस्तान, इंडोनेशिया, इज़राइल, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, मिस्र और तुर्की शामिल थे जबकि यूरोपी. संघ और भारत जैसे कुछ देश पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे. भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से सीनियर डिप्लोमैट नामग्या चोडेन खम्पा ने भाग लिया.

