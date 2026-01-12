FacebookTwitterYoutubeInstagram
धनु और कुंभ वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

विराट कोहली घमंडी खिलाड़ी हैं? अजिंक्य रहाणे ने रन मशीन को लेकर कह दी बड़ी बात

Iran मसले पर क्यों प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं America के राष्ट्रपति Donald Trump?

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम

एजुकेशन

जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान

भारत आज ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की बात कर रहा है, तब यह जानना दिलचस्प है कि आज़ादी के तुरंत बाद पेश हुआ भारत का पहला बजट कितना छोटा था और किन हालात में तैयार किया गया था.

राजा राम | Jan 12, 2026, 08:17 PM IST

1.देश को आज़ाद हुए केवल तीन महीने ही हुए थे

देश को आज़ाद हुए केवल तीन महीने ही हुए थे
1

आज़ाद भारत का पहला यूनियन बजट 26 नवंबर 1947 को संसद में पेश किया गया था. इस बजट को तत्कालीन वित्त मंत्री सर आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था. उस वक्त देश को आज़ाद हुए केवल तीन महीने ही हुए थे. 
 

2.पूरे साल के लिए नहीं था ये बजट

पूरे साल के लिए नहीं था ये बजट
2

आमतौर पर बजट पूरे साल के लिए होता है. लेकिन यह बजट सिर्फ साढ़े सात महीने यानी 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक के लिए तैयार किया गया था.जिसकी सबसे बड़ी वजह थी, देश का बंटवारा और उससे पैदा हुई परिस्थितियां. 

3.लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास

लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास
3

दरअसल, विभाजन, सांप्रदायिक हिंसा और लाखों शरणार्थियों की समस्या ने सरकार के सामने बड़ी आर्थिक चुनौतियां खड़ी कर दी थीं. ऐसे में सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास बनी. 
 

4.171.15 करोड़ रुपये

171.15 करोड़ रुपये
4

पहले बजट में कुल राजस्व 171.15 करोड़ रुपये आंका गया था, जबकि खर्च 197.29 करोड़ रुपये तय किया गया. यानी यह भारत का पहला घाटे का बजट था. 
 

5.रक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खर्च

रक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खर्च
5

सीमाओं की सुरक्षा को देखते हुए रक्षा क्षेत्र पर सबसे ज्यादा खर्च किया गया. कुल बजट का लगभग आधा हिस्सा, यानी करीब 92.74 करोड़ रुपये रक्षा मद में रखा गया था, जो उस दौर की परिस्थितियों को साफ दर्शाता है. 

6.भारत और पाकिस्तान एक ही मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे थे

भारत और पाकिस्तान एक ही मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे थे
6

दिलचस्प तथ्य यह भी है कि पाकिस्तान के अलग होने के बावजूद सितंबर 1948 तक भारत और पाकिस्तान एक ही मुद्रा का इस्तेमाल कर रहे थे.
 

7.कठिन हालात में ही देश की आर्थिक नींव रखी

कठिन हालात में ही देश की आर्थिक नींव रखी
7

आज जब बजट लाखों करोड़ रुपये का होता है, तब आज़ाद भारत का पहला बजट याद दिलाता है कि सीमित संसाधनों और कठिन हालात में ही देश की आर्थिक नींव रखी गई थी. 
 

Horoscope: ईमानदार और अट्रैक्टिव होते हैं इन राशियों के लोग, जीवन में कभी नहीं होती प्यार की कमी
जानते हैं आजाद भारत का पहला बजट कितना था? आंकड़ा जानकर रह जाएंगे हैरान
दुनिया की किस नदी को कहते हैं River of Silver? जानें क्यों मिला ऐसा अनोखा नाम
ATM से पैसे निकालना हुआ महंगा? SBI ने बढ़ाए ट्रांजेक्शन चार्ज, जानिए पूरी डिटेल्स
इन 5 मूलांकों में जन्मे लोग पॉकेट में रख लें ये 1 चीज, करियर और पैसों में मिलेगी जबरदस्त ग्रोथ
इस ग्रह के मकर में प्रवेश करते ही इन 4 राशियों के जातकों की बढ़ जाएंगी मुश्किलें
कर्क और तुला वालों को सताएगी चिंता, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: पति या पत्नी, जन्मतिथि से जानिए रिश्ते में किसका ज्यादा रहता है दबदबा
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
