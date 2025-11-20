बिहार के CM नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी? जानें विधायकी के पेंशन से होने वाली कमाई

5 . कितनी है नीतीश कुमार की नेटवर्थ?

वहीं अगर नीतीश कुमार की नेट वर्थ की बात करें तो 31 दिसंबर को उनके नवीनतम संपत्ति घोषणा के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.64 करोड़ रुपये थी. उनके पास 21,052 रुपये नकद और 60,811 रुपये की बैंक जमा राशि थी. कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि उनके पास 13 गायें और 10 बछड़े हैं. साथ ही उनके पास एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार भी है.