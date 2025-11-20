बिहार के CM नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी? जानें विधायकी के पेंशन से होने वाली कमाई

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 20, 2025, 04:06 PM IST
1.10वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज शामिल हुए. क्या आपने कभी सोचा कि आखिर सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को कितनी सैलरी मिलती है और विधायक के तौर पर उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी.
2.CM के तौर पर नीतीश कुमार को कितनी मिलती है सैलरी?
मुख्यमंत्री बनने से पहले नीतीश कुमार ने विधायक, सांसद और केंद्र सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर 2.5 लाख रुपये का वेतन मिलता है जिसमें आवास, कार्यालय, सुरक्षा और विधायक संबंधी दूसरी सुविधाएं भी शामिल हैं.
3.विधायक के रूप में नीतीश कुमार को कितनी मिलेगी पेंशन?
विधायक के तौर पर नीतीश कुमार की पेंशन 45,000 रुपये निर्धारित है. वह पहली बार 1985 में विधायक बने थे और उस कार्यकाल के लिए उन्हें 45,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती थी. विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के लिए पेंशन नियम एक जैसे हैं और इसका कैलकुलेशन सांसदों के समान ही होता है.
4.नीतीश कुमार की पेंशन से कमाई
न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के शुरुआती 45,000 रुपये को जोड़कर उनकी कुल विधायक पेंशन 1,38,000 रुपये हो जाती है. वहीं अगर इसमें उनकी सांसद पेंशन को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार की पेंशन 2,03,000 रुपये हो जाती है.
5.कितनी है नीतीश कुमार की नेटवर्थ?
वहीं अगर नीतीश कुमार की नेट वर्थ की बात करें तो 31 दिसंबर को उनके नवीनतम संपत्ति घोषणा के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति लगभग 1.64 करोड़ रुपये थी. उनके पास 21,052 रुपये नकद और 60,811 रुपये की बैंक जमा राशि थी. कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि उनके पास 13 गायें और 10 बछड़े हैं. साथ ही उनके पास एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार भी है.