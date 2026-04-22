होर्मुज से गुजरने वाले एक टैंकर शिप क्रूड ऑयल से बनती है कितनी LPG? जानकर जरूर घूमेगा आपका दिमाग

8 . हमारे घर तक कैसे पहुंचती है LPG?

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रसोई गैस यानी LPG बनाने का एक और तरीका है. क्रूड ऑयल से तो यह रिफाइनरी प्रोसेस के जरिये बनाई जाती है. वहीं, इसका दूसरा माध्यम नेचुरल गैस है. प्राकृतिक गैस को प्रोसेस करने के दौरान उसमें मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग कर लिया जाता है. इसके बाद इन गैसों को उच्च दबाव में लिक्विड रूप में बदल दिया जाता है. फिर इन्हें बड़ी पाइपलाइनों, गैस टैंकरों या विशेष जहाजों के जरिए अलग-अलग स्थानों पर स्थित बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है. वहां से इन्हें सिलेंडरों में भरकर हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है.



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