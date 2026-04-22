होर्मुज से गुजरने वाले एक टैंकर शिप क्रूड ऑयल से बनती है कितनी LPG? जानकर जरूर घूमेगा आपका दिमाग

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 22, 2026, 05:22 PM IST
1.देश-दुनिया में तेल-गैस से हाहाकार!
देश-दुनिया में इन दिनों सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट, क्रूड ऑयल, ईरान-यूएस-इजरायल की जंग की बात ही सुनने को मिल रही हैं. होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते हर दिन दुनिया भर में 20% से 25% कच्चे तेल की आपूर्ति होती है. इसके बंद होने से पूरी दुनिया में तेल-गैस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है.
2.कई देशों में बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत
ईरान-इजरायल-अमेरिका की जंग के बाद दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है. हालांकि, भारत में अब तक नॉर्मल पेट्रोल-डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है. वहीं, प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रीयल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.
3.देश में सबसे ज्यादा रसोई गैस की किल्लत
रसोई गैस यानी LPG को लेकर भारत में सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने और सुनने को मिल रही हैं. हालांकि, सरकार ने भरोसा दिलाया है कि अभी पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है.
4....तो बढ़ सकती हैं कीमतें
भारत में कॉमर्शियल गैस की कीमतों में इजाफा भी हुआ है और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो जल्द ही कीमतें फिर बढ़ सकती हैं. होर्मुज के रास्ते आने वाले टैंकर शिप की रफ्तार अब भी धीमी है. देश को जितनी तेल-गैस की जरूरत है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है.
5.एक टैंकर शिप से बनती है कितनी LPG?
क्या आपको पता है कि एक टैंकर शिप पर जितना क्रूड ऑयल लदा होता है उससे कितनी LPG बन पाती है. पेट्रोल-डीजल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, आइये आज LPG के बारे में भी जानते हैं.
6.क्रूड ऑयल से काफी कम मिलती है LPG
पेट्रोल-डीजल की तुलना में क्रूड ऑयल से काफी कम मात्रा में LPG बनती है. एक बैरल कच्चा तेल 159 लीटर के बराबर होता है. इसमें लगभग 60-70 लीटर पेट्रोल बनता है, जो इसका 43% हिस्सा है. इसके बाद 40-50 लीटर डीजल बनता है जो 23% होता है. वहीं, जब गैस की बात आती है तो यह सिर्फ 2-3% यानी 5-10 लीटर ही बन पाती है.
7.एक टैंकर शिप से बनती है कितनी LPG?
इसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो हॉर्मुज से आने वाले 1 VLCC टैंकर में लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल होता है. इसमें 1 से 2 करोड़ लीटर LPG बनती है. इसका मतलब 1 टैंकर शिप से लगभग 14-15 लाख सिलेंडर भरे जाएंगे.
8.हमारे घर तक कैसे पहुंचती है LPG?
रसोई गैस यानी LPG बनाने का एक और तरीका है. क्रूड ऑयल से तो यह रिफाइनरी प्रोसेस के जरिये बनाई जाती है. वहीं, इसका दूसरा माध्यम नेचुरल गैस है. प्राकृतिक गैस को प्रोसेस करने के दौरान उसमें मौजूद प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग कर लिया जाता है. इसके बाद इन गैसों को उच्च दबाव में लिक्विड रूप में बदल दिया जाता है. फिर इन्हें बड़ी पाइपलाइनों, गैस टैंकरों या विशेष जहाजों के जरिए अलग-अलग स्थानों पर स्थित बॉटलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है. वहां से इन्हें सिलेंडरों में भरकर हमारे घरों तक सप्लाई किया जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.