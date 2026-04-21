कितनी पढ़ाई के दम पर Apple के नए CEO बने John Ternus? जानें Hardware Mastermind का अब तक का करियर

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 21, 2026, 12:52 PM IST
1. जॉन टर्नस बने एप्पल इंक के नए सीईओ
एप्पल इंक ने जॉन टर्नस को कंपनी का नया सीईओ बनाया है. उन्होंने टिम कुक की जगह ली है और उनकी यह नियुक्ति 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी. वहीं, टिम कुक कंपनी में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में आ जाएंगे. टिम कुक साल 2011 से CEO के पद पर हैं और उनके नेतृत्व में एप्पल इंक ने आईफोन, सर्विसेज और वियरेबल्स जैसे सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है. वहीं, जॉन टर्नस को भी कंपनी के टॉप लीडर्स में गिना जाता है.
(Image Credit: Social Media)
2.जॉन पैट्रिक टर्नस का एजुकेशनल बैकग्राउंड
जॉन पैट्रिक टर्नस का जन्म मई 1975 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ था. उन्होंने पेंसिल्विनिया यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की और 1997 बैच के स्टूडेंट रहे. पढ़ाई के दौरान वे न सिर्फ पढ़ाई-लिखाई में मेधावी थे बल्कि एक अच्छे एथलीट भी थे और यूनिवर्सिटी की स्विमिंग टीम का हिस्सा रहे हैं.
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3.एप्पल जॉइन करने से पहले जॉन टर्नस का करियर
एप्पल में शामिल होने से पहले जॉन टर्नस ने टेक्नोलॉजी और रिसर्च सेक्टर में काम किया. उन्होंने वर्चुअल रियलिटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए शुरुआती करियर में मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में अनुभव हासिल किया. साल 2001 में वे एप्पल इंक की प्रोडक्ट डिजाइन टीम में शामिल हुए, जहां से उनकी असली ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई. अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपिसिटी और टेक्निकल समझ के चलते उन्होंने तेजी से कंपनी में पहचान बनाई.
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4.एप्पल इंक में जॉन टर्नस का करियर
समय के साथ जॉन टर्नस को कंपनी में बड़ी जिम्मेदारियां मिलीं और 2013 में उन्हें हार्डवेयर इंजीनियरिंग का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जहां उन्होंने मैक और आईपैड डिवीजनों की देखरेख की. अप्रैल 2021 में उन्होंने डैन रिकियो से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ हार्डवेयर इंजीनियरिंग की भूमिका संभाली और आईफोन, आईपैड, मैक और एयरपॉड्स जैसे अहम प्रोडक्ट्स की इंजीनियरिंग टीम को लीड किया.
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5.एप्पल के हार्डवेयर मास्टरमाइंड माने जाते हैं जॉन टर्नस
जॉन टर्नस को आधुनिक एप्पल हार्डवेयर इनोवेशन का अहम चेहरा माना जाता है और कंपनी का हार्डवेयर मास्टरमाइंड भी कहा जाता है. उन्होंने कंपनी के एप्पल सिलिकॉन ट्रांजिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें इनटेल प्रोसेसर से M-सीरीज चिप्स की ओर बदलाव हुआ. इसने मैक की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया. इसके अलावा, मैकबुक प्रो और आईमैक के नए डिजाइन, बेहतर थर्मल सिस्टम और यूजर-फोकस्ड फीचर्स को वापस लाने में भी उनका योगदान रहा है.
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