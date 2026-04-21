कितनी पढ़ाई के दम पर Apple के नए CEO बने John Ternus? जानें Hardware Mastermind का अब तक का करियर

1 . जॉन टर्नस बने एप्पल इंक के नए सीईओ

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एप्पल इंक ने जॉन टर्नस को कंपनी का नया सीईओ बनाया है. उन्होंने टिम कुक की जगह ली है और उनकी यह नियुक्ति 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी. वहीं, टिम कुक कंपनी में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भूमिका में आ जाएंगे. टिम कुक साल 2011 से CEO के पद पर हैं और उनके नेतृत्व में एप्पल इंक ने आईफोन, सर्विसेज और वियरेबल्स जैसे सेगमेंट में जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है. वहीं, जॉन टर्नस को भी कंपनी के टॉप लीडर्स में गिना जाता है.

(Image Credit: Social Media)