कितनी पढ़ाई के बाद गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं नेहा सिंह? जानें उनकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

2 . कौन हैं नेहा सिंह और क्या है विवाद?

नेहा सिंह गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हेड हैं और उन्होंने स्पष्ट किया है कि वह कोर टेक्निकल टीचिंग फैकल्टी का हिस्सा नहीं हैं बल्कि मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाने से जुड़ी हैं. वायरल वीडियो में उन्हें एआई प्रदर्शनी के दौरान रोबोडॉग ओरियन के बारे में जानकारी देते हुए देखा गया था. विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी रोबोडॉग को यूनिवर्सिटी का खुद का प्रोडक्ट बताने का दावा नहीं किया था बल्कि उसे केवल प्रदर्शनी के संदर्भ में समझाया था.