कितनी पढ़ाई के बाद Aman Gottumukkala को मिली एलन मस्क की xAI में जॉब? जानें इस भारतीय छोरे की प्रोफेशनल जर्नी

1 . कौन हैं अपने टैलेंट से एलन मस्क का दिल जीतने वाले अमन गोट्टुमुक्कला?

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भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और स्टार्टअप फाउंडर अमन गोट्टुमुक्कला हाल ही में xAI से जुड़े हैं. xAI एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है. यहां वह एडवांस कोडिंग एआई सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को तेज, स्मार्ट और ज्यादा ऑटोमेटेड बनाना है. उनकी इस उपलब्धि के बाद लोग उनकी पढ़ाई, स्किल्स और करियर जर्नी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं.

(Image credit: @AmanGotchu)