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कितनी पढ़ाई के बाद Aman Gottumukkala को मिली एलन मस्क की xAI में जॉब? जानें इस भारतीय छोरे की प्रोफेशनल जर्नी

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कितनी पढ़ाई के बाद Aman Gottumukkala को मिली एलन मस्क की xAI में जॉब? जानें इस भारतीय छोरे की प्रोफेशनल जर्नी

भारतीय इंजीनियर अमन गोट्टुमुक्कला को एलन मस्क की एआई कंपनी में मोटी सैलरी वाली जॉब मिली है, जानिए किन डिग्रियों ने उन्हें xAI में पहुंचने के काबिल बनाया...

Jaya Pandey | Mar 18, 2026, 05:46 PM IST

1.कौन हैं अपने टैलेंट से एलन मस्क का दिल जीतने वाले अमन गोट्टुमुक्कला?

कौन हैं अपने टैलेंट से एलन मस्क का दिल जीतने वाले अमन गोट्टुमुक्कला?
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भारतीय मूल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर और स्टार्टअप फाउंडर अमन गोट्टुमुक्कला हाल ही में xAI से जुड़े हैं. xAI एलन मस्क की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है. यहां वह एडवांस कोडिंग एआई सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसका मकसद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को तेज, स्मार्ट और ज्यादा ऑटोमेटेड बनाना है. उनकी इस उपलब्धि के बाद लोग उनकी पढ़ाई, स्किल्स और करियर जर्नी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं.

(Image credit: @AmanGotchu)

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2.अमन गोट्टुमुक्कला के पास हैं कितनी डिग्रियां?

अमन गोट्टुमुक्कला के पास हैं कितनी डिग्रियां?
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अमन गोट्टुमुक्कला की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने Texas A&M University से साल 2017 से 2021 के बीच कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की. इससे पहले उन्होंने Klein Oak High School और Texas Academy of Mathematics and Science में पढ़ाई की, जहां से उनकी टेक्नोलॉजी और प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी बढ़ी. शुरुआती दौर से ही उनका फोकस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इनोवेशन पर रहा.

(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.इस स्टार्टअप से अमन गोट्टुमुक्कला को मिली खास पहचान

इस स्टार्टअप से अमन गोट्टुमुक्कला को मिली खास पहचान
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अमन को खास पहचान उनके स्टार्टअप Firebender की वजह से मिली. यह एक एआई-पावर्ड कोडिंग असिस्टेंट है जिसे खासतौर पर एंड्रॉइड डेवलपर्स के लिए डिजाइन किया गया है. यह टूल डेवलपर्स को कोड लिखने, उसे मैनेज करने और कई टास्क को ऑटोमेट करने में मदद करता है. यह खास तौर पर Android Studio और JetBrains IDEs जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करता है जिससे डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है.

(Image Credit: Official Website Screengrab)

4.अपने स्टार्टअप से बढ़िया रेवेन्यू लाकर खींचा लोगों का ध्यान

अपने स्टार्टअप से बढ़िया रेवेन्यू लाकर खींचा लोगों का ध्यान
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरबेंडर ने तीन लोगों की छोटी टीम के साथ काम करते हुए भी लाखों डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. इस स्टार्टअप को Y Combinator जैसे प्रतिष्ठित स्टार्टअप एक्सेलेरेटर का भी समर्थन मिला जिसने इसे तेजी से आगे बढ़ने में मदद की.

(Image: X)

TRENDING NOW

5.xAI से पहले अमन गोट्टुमुक्कला ने कहां-कहां किया काम?

xAI से पहले अमन गोट्टुमुक्कला ने कहां-कहां किया काम?
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अपने स्टार्टअप से पहले अमन Paradigm में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर चुके हैं. यहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया. इसके अलावा वह Kleiner Perkins Fellows Program का भी हिस्सा रह चुके हैं जो सिलिकॉन वैली का एक जाना-माना प्रोग्राम है और टॉप इंजीनियरों व फाउंडर्स को बड़े निवेशकों और कंपनियों से जोड़ता है.

(Image: X)

6.अमन गोट्टुमुक्कला की सफलता के क्या हैं मायने?

अमन गोट्टुमुक्कला की सफलता के क्या हैं मायने?
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अमन की सफलता की कहानी यह दिखाती है कि मजबूत एजुकेशन, सही स्किल्स और इनोवेटिव सोच के दम पर ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में बड़ी जगह बनाई जा सकती है. उनकी यह उपलब्धि न सिर्फ भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणादायक है बल्कि यह भी बताती है कि एआई और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए मौके कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं.

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