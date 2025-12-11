FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बांग्लादेश में 12 फरवरी से आम चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त नसीरुद्दीन ने किया ऐलान | जूनागढ़ में फिल्म 'धुरंधर' का विरोध, बलोच मकराणी समाज ने फिल्म के एक डायलॉग को लेकर दी आंदोलन की चेतावनी | आज NDA सांसदों के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी, प्रधानमंत्री आवास पर सांसदों का पहुंचना शुरू

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Umar Khalid Bail: 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

Umar Khalid Bail: 5 साल बाद जेल से बाहर आएंगे उमर खालिद, कोर्ट ने इन शर्तों के साथ दी अंतरिम जमानत

Banana Flower Sabji: स्वाद सेहत का जबरदस्त कॉम्बो... Sameera Reddy ने बताया कैसे बनाएं केले के फूल से टेस्टी सब्जी, देखें वीडियो

स्वाद सेहत का जबरदस्त कॉम्बो... Sameera Reddy ने बताया कैसे बनाएं केले के फूल से टेस्टी सब्जी, देखें वीडियो

SIR की बढ़ी डेडलाइन, यूपी-MP समेत 6 राज्यों में अब इस तारीख तक जुड़वा सकेंगे नाम

SIR की बढ़ी डेडलाइन, यूपी-MP समेत 6 राज्यों में अब इस तारीख तक जुड़वा सकेंगे नाम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी

IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी

Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें? 

Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें?

HomePhotos

एजुकेशन

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

आज के समय में यूट्यूब सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि कमाई का जरिया भी बन गया है, जानें गोल्डन बटन पाने के बाद एक क्रिएटर कितना कमाई करता है और इस इनकम पर टैक्स कितना लगता है...

जया पाण्डेय | Dec 11, 2025, 04:32 PM IST

1.मनोरंजन ही नहीं कमाई का भी जरिया बन गया है यूट्यूब

मनोरंजन ही नहीं कमाई का भी जरिया बन गया है यूट्यूब
1

अब YouTube सिर्फ वीडियो देखने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह पैसा कमाने और फेमस होने का एक बढ़िया साधन बन गया है. हर दिन लाखों क्रिएटर्स वीडियो अपलोड करते हैं और उनमें से कई इससे अच्छी कमाई करते हैं. चैनल के लोकप्रिय होने पर YouTube क्रिएटर अवार्ड्स भी देता है. 

Advertisement

2.10 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है गोल्डन बटन

10 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है गोल्डन बटन
2

यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने पर गोल्डन प्ले बटन मिलता है. लेकिन कई लोग जानना चाहते हैं कि इस गोल्डन बटन को पाने के बाद एक क्रिएटर कितना कमाता है. आगे हम आपको यूट्यूब से कमाई के बारे में डिटेल्स देंगे. 

3.YouTube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद आप कितना कमाते हैं?

YouTube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद आप कितना कमाते हैं?
3

जब किसी यूट्यूब चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वह गोल्डन प्ले बटन के लिए योग्य हो जाता है. लेकिन असली कमाई सिर्फ सब्सक्राइबर पर नहीं, बल्कि व्यूज़ पर निर्भर करती है. एडवर्टाइजर आमतौर पर प्रति 1,000 व्यूज के लिए लगभग 2 डॉलर का भुगतान करते हैं इसलिए अगर कोई क्रिएटर नियमित रूप से वीडियो अपलोड करता है और अच्छे व्यूज़ प्राप्त करता है तो उसकी सालाना आय लगभग 4 मिलियन डॉलर तक जा सकती है जो लगभग 35.9 करोड़ रुपये के बराबर है.

4.ब्रांड का प्रचार करके भी कमाते हैं क्रिएटर्स

ब्रांड का प्रचार करके भी कमाते हैं क्रिएटर्स
4

विज्ञापनों के अलावा कई कंपनियां सीधे विज्ञापन के लिए भी संपर्क करती हैं. इसका मतलब है कि वीडियो क्रिएटर अपने वीडियो में किसी ब्रांड का प्रचार करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं इसलिए गोल्डन बटन सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि क्रिएटर उस स्तर पर पहुंच गया है जहां कई सोर्स से वास्तविक आय आने लगती है.

TRENDING NOW

5.भारत में यूट्यूब क्रिएटर्स की कमाई पर इनकम टैक्स

भारत में यूट्यूब क्रिएटर्स की कमाई पर इनकम टैक्स
5

ज्यादातर मामलों में YouTube से होने वाली आय पर व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय के तहत टैक्स लगता है. अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम कंटेंट बनाता है और यही उसकी आय का मुख्य स्रोत है तो उसकी YouTube आय को पेशेवर आय माना जाता है. भले ही यूट्यूब से उन्हें उनकी दूसरी नौकरी से ज्यादा कमाई होती हो, फिर भी उस पर व्यावसायिक या पेशेवर आय के रूप में कर लगेगा.

6.क्रिएटर्स के पास क्या हैं विकल्प?

क्रिएटर्स के पास क्या हैं विकल्प?
6

क्रिएटर धारा 44AD के तहत अनुमानित कराधान का विकल्प चुन सकते हैं. अगर कारोबार 3 करोड़ रुपये के भीतर है तो वे अन्य कटौतियों का दावा किए बिना कारोबार का 6% आय के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं.

7.हर साल क्रिएटर्स को दाखिल करना पड़ता है आईटीआर

हर साल क्रिएटर्स को दाखिल करना पड़ता है आईटीआर
7

YouTube से होने वाली कमाई पर सामान्य आयकर दरों के अनुसार कर लगता है. क्रिएटर्स को हर साल अपना ITR दाखिल करना होता है. साथ ही अगर ब्रांड 20,000 रुपये से अधिक के उपहार या लाभ देते हैं तो धारा 194R के तहत TDS लागू होगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स
YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स
IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी
IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी
Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें? 
Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें?
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी
दुनिया का इकलौता देश जहां महिलाएं हैं 'इकोनॉमी की बॉस', यहां उन्हें मर्दों से ज्यादा मिलती है सैलरी
रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर
रोहित-कोहली की सैलरी काटने की तैयारी में है BCCI, जानिए कितना कमाते हैं दोनों धुरंधर
MORE
Advertisement
धर्म
Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
Mulank 1 Horoscope 2026: मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
मूलांक 1 के लिए कैसा होगा 2026? नए साल में पैसा-हेल्थ से लेकर करियर-नौकरी और प्यार-रिलेशनशिप तक का हाल यहां पढ़ें
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement