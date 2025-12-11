YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

3 . YouTube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद आप कितना कमाते हैं?

जब किसी यूट्यूब चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वह गोल्डन प्ले बटन के लिए योग्य हो जाता है. लेकिन असली कमाई सिर्फ सब्सक्राइबर पर नहीं, बल्कि व्यूज़ पर निर्भर करती है. एडवर्टाइजर आमतौर पर प्रति 1,000 व्यूज के लिए लगभग 2 डॉलर का भुगतान करते हैं इसलिए अगर कोई क्रिएटर नियमित रूप से वीडियो अपलोड करता है और अच्छे व्यूज़ प्राप्त करता है तो उसकी सालाना आय लगभग 4 मिलियन डॉलर तक जा सकती है जो लगभग 35.9 करोड़ रुपये के बराबर है.