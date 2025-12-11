YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 11, 2025, 04:32 PM IST
1.मनोरंजन ही नहीं कमाई का भी जरिया बन गया है यूट्यूब
अब YouTube सिर्फ वीडियो देखने का जरिया नहीं रह गया है बल्कि यह पैसा कमाने और फेमस होने का एक बढ़िया साधन बन गया है. हर दिन लाखों क्रिएटर्स वीडियो अपलोड करते हैं और उनमें से कई इससे अच्छी कमाई करते हैं. चैनल के लोकप्रिय होने पर YouTube क्रिएटर अवार्ड्स भी देता है.
2.10 लाख सब्सक्राइबर्स पर मिलता है गोल्डन बटन
यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने पर गोल्डन प्ले बटन मिलता है. लेकिन कई लोग जानना चाहते हैं कि इस गोल्डन बटन को पाने के बाद एक क्रिएटर कितना कमाता है. आगे हम आपको यूट्यूब से कमाई के बारे में डिटेल्स देंगे.
3.YouTube पर गोल्डन बटन मिलने के बाद आप कितना कमाते हैं?
जब किसी यूट्यूब चैनल के 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वह गोल्डन प्ले बटन के लिए योग्य हो जाता है. लेकिन असली कमाई सिर्फ सब्सक्राइबर पर नहीं, बल्कि व्यूज़ पर निर्भर करती है. एडवर्टाइजर आमतौर पर प्रति 1,000 व्यूज के लिए लगभग 2 डॉलर का भुगतान करते हैं इसलिए अगर कोई क्रिएटर नियमित रूप से वीडियो अपलोड करता है और अच्छे व्यूज़ प्राप्त करता है तो उसकी सालाना आय लगभग 4 मिलियन डॉलर तक जा सकती है जो लगभग 35.9 करोड़ रुपये के बराबर है.
4.ब्रांड का प्रचार करके भी कमाते हैं क्रिएटर्स
विज्ञापनों के अलावा कई कंपनियां सीधे विज्ञापन के लिए भी संपर्क करती हैं. इसका मतलब है कि वीडियो क्रिएटर अपने वीडियो में किसी ब्रांड का प्रचार करके अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं इसलिए गोल्डन बटन सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है बल्कि यह दर्शाता है कि क्रिएटर उस स्तर पर पहुंच गया है जहां कई सोर्स से वास्तविक आय आने लगती है.
5.भारत में यूट्यूब क्रिएटर्स की कमाई पर इनकम टैक्स
ज्यादातर मामलों में YouTube से होने वाली आय पर व्यवसाय या पेशे से होने वाली आय के तहत टैक्स लगता है. अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम कंटेंट बनाता है और यही उसकी आय का मुख्य स्रोत है तो उसकी YouTube आय को पेशेवर आय माना जाता है. भले ही यूट्यूब से उन्हें उनकी दूसरी नौकरी से ज्यादा कमाई होती हो, फिर भी उस पर व्यावसायिक या पेशेवर आय के रूप में कर लगेगा.
6.क्रिएटर्स के पास क्या हैं विकल्प?
क्रिएटर धारा 44AD के तहत अनुमानित कराधान का विकल्प चुन सकते हैं. अगर कारोबार 3 करोड़ रुपये के भीतर है तो वे अन्य कटौतियों का दावा किए बिना कारोबार का 6% आय के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं.
7.हर साल क्रिएटर्स को दाखिल करना पड़ता है आईटीआर
YouTube से होने वाली कमाई पर सामान्य आयकर दरों के अनुसार कर लगता है. क्रिएटर्स को हर साल अपना ITR दाखिल करना होता है. साथ ही अगर ब्रांड 20,000 रुपये से अधिक के उपहार या लाभ देते हैं तो धारा 194R के तहत TDS लागू होगा.
