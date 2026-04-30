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भारत में कितनी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां? जानें कौन सी पार्टी है सबसे बड़ी

भारत में कितनी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां? जानें कौन सी पार्टी है सबसे बड़ी

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भारत में कितनी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां? जानें कौन सी पार्टी है सबसे बड़ी

भारत में पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी का ही राज चल रहा है. बीजेपी ने लगातार तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है. वहीं वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हो रहे हैं. भारत में कुल 6 नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां है.

मोहम्मद साबिर | Apr 30, 2026, 05:22 PM IST

1.भारतीय जनता पार्टी (BJP)

भारतीय जनता पार्टी (BJP)
1

मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी (BJP) भारत की सबसे मजबूत और बड़ी पार्टी है. साल 2014 से लेकर अब तक लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी है. 
 

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2.इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC)

इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC)
2

भारत की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) ने देश पर कई सालों तक राज्य किया है. कांग्रेस भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है. 
 

3.आम आदमी पार्टी (AAP)

आम आदमी पार्टी (AAP)
3

दिल्ली पर हुकूमत करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) का नाम भी लिस्ट में शुमार है. इस पार्टी ने देश की राजधानी दिल्ली में लगातार दो बार अपनी सरकार बनाई थी. 
 

4.भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)
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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) की स्थापना साल 1964 में हुई थी. ये पार्टी मार्क्सवाद-लेनिनवाद विचारधारा पर आधारित है और इस लिस्ट में शुमार है. 
 

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5.बहुजन समाज पार्टी (BSP)

बहुजन समाज पार्टी (BSP)
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बहुजन समाज पार्टी (BSP) का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुल 4 बार अपनी सरकार बनाई है, जिसमें सपा के साथ गठबंधन भी शामिल है. 
 

6.नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)

नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP)
6

नेशनल पीपुल्स पार्टी (NPP) की स्थापना साल 2012 में अध्यक्ष पी.ए. संगमा  द्वारा की गई थी. इस पार्टी ने 2019 में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया था. 
 

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