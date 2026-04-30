भारत में कितनी है नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां? जानें कौन सी पार्टी है सबसे बड़ी

5 . बहुजन समाज पार्टी (BSP)

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बहुजन समाज पार्टी (BSP) का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में कुल 4 बार अपनी सरकार बनाई है, जिसमें सपा के साथ गठबंधन भी शामिल है.

