FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

नोएडा- कार में मिले लड़की, लड़के के शव, नोएडा में कार में मिले दो लोगों के शव, लड़के ने लड़की को गोली मारकर खुदकुशी की-सूत्र, गोली लगने से लड़की और लड़के की मौत, पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, नोएडा सेक्टर 39 में मिले दोनों के शव

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
न उम्र बड़ी, न अनुभव… फिर भी 19 साल के अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी दलील और जीत लिया MBBS एडमिशन

न उम्र बड़ी, न अनुभव… फिर भी 19 साल के अथर्व ने सुप्रीम कोर्ट में खुद दी दलील और जीत लिया MBBS एडमिशन

खूंखार एक्टिंग से मशहूर हैं दादी सा, कौन हैं बुढ़ापे में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली वो एक्ट्रेस; जिनके नाम दर्ज हैं 3 नेशनल अवॉर्ड

खूंखार एक्टिंग से मशहूर हैं दादी सा, कौन हैं बुढ़ापे में भी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाली वो एक्ट्रेस; जिनके नाम दर्ज हैं 3 नेशनल अवॉर्ड

साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?

साल में 12 शिवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि क्यों होती है? दोनों में क्या है अंतर?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

Shiv Parvati: निःस्वार्थ और शर्तहीन... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र

UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग

UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित

UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित

HomePhotos

एजुकेशन

UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कितने नंबर लाने पर इंटरव्यू कॉल मिलता है और सुरक्षित स्कोर कितना माना जाता है. यहां जानें जवाब...

जया पाण्डेय | Feb 14, 2026, 12:06 PM IST

1.यूपीएससी में कितने नंबर लाने में आता है इंटरव्यू कॉल?

यूपीएससी में कितने नंबर लाने में आता है इंटरव्यू कॉल?
1

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है, जिसे Union Public Service Commission आयोजित करता है. हर साल लाखों उम्मीदवार आईएएस, आईपीएस और दूसरी सिविल सेवाओं में जाने का सपना लेकर इस परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन बहुत कम अभ्यर्थियों का ही हो पाता है. इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कितने नंबर लाने पर इंटरव्यू कॉल मिलता है और सुरक्षित स्कोर कितना माना जाता है.

Advertisement

2.कितने चरणों में होती है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा?

कितने चरणों में होती है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा?
2

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा तीन चरणों में होती है जिसमें प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट शामिल होते हैं. प्रीलिम्स में दो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जिनमें सामान्य अध्ययन का पेपर मेरिट के लिए गिना जाता है जबकि सीसैट पेपर केवल क्वालिफाइंग होता है. प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार ही मेन्स परीक्षा में बैठते हैं. मेन्स में कुल 9 पेपर होते हैं, जिनमें 2 भाषा पेपर केवल क्वालिफाइंग होते हैं और बाकी 7 पेपर के अंक मेरिट में जुड़ते हैं. इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है.

3.कितनी रहती है यूपीएससी प्रीलिम्स की कटऑफ?

कितनी रहती है यूपीएससी प्रीलिम्स की कटऑफ?
3

प्रीलिम्स कटऑफ हर साल पेपर की कठिनाई और वैकेंसी के अनुसार बदलती रहती है, इसलिए इसे फिक्स नंबर नहीं माना जाता. हाल के वर्षों में सामान्य वर्ग के लिए प्रीलिम्स कटऑफ आमतौर पर लगभग 85 से 95 अंकों के बीच रहा है, जबकि ओबीसी थोड़ा नीचे और एससी-एसटी उससे कुछ कम रहते हैं. ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रीलिम्स के अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, यह केवल स्क्रीनिंग टेस्ट होता है.

4.यूपीएससी में सुरक्षित स्कोर कितना माना जाता है?

यूपीएससी में सुरक्षित स्कोर कितना माना जाता है?
4

सबसे अहम चरण मेन्स परीक्षा होती है क्योंकि इंटरव्यू कॉल इसी के अंकों पर तय होता है. मेन्स परीक्षा कुल 1750 अंकों की होती है और इसी स्कोर के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है. हाल के ट्रेंड देखें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आम तौर पर लगभग 720 से 750 अंकों के आसपास स्कोर करने पर इंटरव्यू कॉल मिल जाता है, जबकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए यह सीमा कुछ कम रहती है इसलिए सुरक्षित स्कोर के रूप में 750+ अंक को अच्छा माना जाता है ताकि इंटरव्यू कॉल की संभावना मजबूत हो सके.

TRENDING NOW

5.कितने नंबर लाकर बनते हैं आईएएस-आईपीएस?

कितने नंबर लाकर बनते हैं आईएएस-आईपीएस?
5

फाइनल चयन केवल मेन्स और इंटरव्यू के अंकों से तय होता है. मेन्स के 1750 अंक और इंटरव्यू के 275 अंक मिलाकर कुल 2025 अंकों पर मेरिट बनती है. हाल के वर्षों में सामान्य वर्ग का अंतिम चयन आमतौर पर लगभग 930 से 960 अंकों के आसपास हुआ है, जबकि दूसरी श्रेणियों के लिए कटऑफ थोड़ा कम रहता है. इसका मतलब साफ है कि सिर्फ इंटरव्यू तक पहुंचना ही नहीं बल्कि वहां अच्छा प्रदर्शन करना भी उतना ही जरूरी होता है.

6.ऐसे पूरा होता है आईएएस-आईपीएस बनने का सपना

ऐसे पूरा होता है आईएएस-आईपीएस बनने का सपना
6

इस तरह अगर आसान भाषा में समझें तो प्रीलिम्स सिर्फ एंट्री गेट है. असली मुकाबला मेन्स में होता है और इंटरव्यू अंतिम चरण है जहां आपकी व्यक्तित्व, निर्णय क्षमता और प्रशासनिक समझ को परखा जाता है. सही रणनीति, नियमित उत्तर लेखन अभ्यास और संतुलित तैयारी के साथ उम्मीदवार न केवल इंटरव्यू कॉल पा सकते हैं बल्कि आईएएस-आईपीएस बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Shiv Parvati: न स्वार्थ और न कोई शर्त... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
Shiv Parvati: निःस्वार्थ और शर्तहीन... क्यों सबसे पवित्र माना जाता है शिव-पार्वती का प्रेम? सीखें रिश्तों का मंत्र
UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग
UPSC पास कर अफसर बने, फिर विकास दिव्यकीर्ति ने एक साल में क्यों छोड़ दी नौकरी? जानें कहां थी आखिरी पोस्टिंग
UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित
UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित
फिल्म के सेट से दास्तान शुरु, पर असल जिंदगी में रही अधूरी! जानिए उन बॉलीवुड सितारों की लव स्टोरी जिनका प्यार नहीं हुआ मुकम्मल
फिल्म के सेट से दास्तान शुरु, पर असल जिंदगी में रही अधूरी! जानिए उन सितारों की लव स्टोरी जिनका प्यार नहीं हुआ मुकम्मल
Mahashivratri Rudrabhishek Samay: महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का सबसे शुभ समय कब है? पूजा के 4 प्रहर, भद्रा काल के साथ सही विधि और नियम जानें
MORE
Advertisement
धर्म
Mahashivratri Jyotirlinga Darshan: 12 ज्योतिर्लिंग कहां हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
12 ज्योतिर्लिंग कहाँ हैं? जानिए शिव के 12 दिव्य धाम के रहस्य और अद्भुत शक्ति
Zodiac Sign: मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
मास्टर शेफ होती हैं ये 6 राशियां, इनके हाथ का खाना उंगली चाट-चाट कर खाते हैं लोग
Kya Grahan Ashubh Hota Hai: क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? सूर्य और चंद्र का सूतक काल का समय क्या होता है?
क्या ग्रहण सच में अशुभ होता है? जानिए ज्योतिष और विज्ञान क्या कहते हैं
Numerology: चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मन की हर चाहत होती है इनकी पूरी
Mahashivratri Shubh Yog: महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते  
महाशिवरात्रि पर इस दुर्लभ ग्रह योग से इन 5 राशियों पर बरसेगा शिव का अमृत, धन-नौकरी के खुलेंगे रास्ते
MORE
Advertisement