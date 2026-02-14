UPSC में कितने नंबर लाने पर आता है इंटरव्यू कॉल? जानें IAS-IPS बनने का पूरा गणित

4 . यूपीएससी में सुरक्षित स्कोर कितना माना जाता है?

सबसे अहम चरण मेन्स परीक्षा होती है क्योंकि इंटरव्यू कॉल इसी के अंकों पर तय होता है. मेन्स परीक्षा कुल 1750 अंकों की होती है और इसी स्कोर के आधार पर इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है. हाल के ट्रेंड देखें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को आम तौर पर लगभग 720 से 750 अंकों के आसपास स्कोर करने पर इंटरव्यू कॉल मिल जाता है, जबकि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के लिए यह सीमा कुछ कम रहती है इसलिए सुरक्षित स्कोर के रूप में 750+ अंक को अच्छा माना जाता है ताकि इंटरव्यू कॉल की संभावना मजबूत हो सके.