6 नवंबर का संयोग! Sulakshana Pandit के निधन के दिन ही सालों पहले हुई थी संजीव कुमार की मौत, जानें दोनों की लव स्टोरी

मैनेजर ने चुराया प्रोजेक्ट आइडिया तो बंदे ने यूं चखाया मजा, बिग बॉस के सामने खोलकर रख दी पोल

जन्म तारीख और मूलांक से जाने अपना भाग्यशाली रंग, इंटरव्यू से लेकर कारोबार की डील में मिल सकती है सफलता

नई JNUSU प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? जानें अभी JNU से कर रहीं कौन सा कोर्स

ये हैं भारत की पांच सबसे सस्ती बाइक, 55000 रुपये में आ जाएगी सबसे सस्ती वाली

इंटरनेशनल क्रिकेट के एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में दो नेपाली बल्लेबाज

एजुकेशन

वंदे मारतम् में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है? जानें कब बना यह भारत का National Song

वंदे मारतम् भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था जिसे आज भी लोग राष्ट्रीय पहचान की एकताकारी अभिव्यक्ति के रूप में इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गीत में कितनी भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है?

जया पाण्डेय | Nov 07, 2025, 12:16 PM IST

1. स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है वंदे मातरम्

स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है वंदे मातरम्
1

भारत के इतिहास के सबसे प्रभावशाली गीतों में से एक वंदे मारतम् लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है. भारत के राष्ट्रगीत के रूप में जाना जाने वाला यह गीत सिर्फ एक देशभक्ति की धुन नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है. 

2.वंदे मारतम् में कितनी भाषाओं का किया गया इस्तेमाल?

वंदे मारतम् में कितनी भाषाओं का किया गया इस्तेमाल?
2

वंदे मारतम् भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा था जिसे अक्सर राजनीतिक सभाओं और सार्वजनिक आयोजनों में राष्ट्रीय पहचान की एकताकारी अभिव्यक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जाता था. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस गीत में कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है?

3.1870 के दशक में लिखा गया था वंदे मारतम्

1870 के दशक में लिखा गया था वंदे मारतम्
3

1870 के दशक में लिखा गया वंदे मारतम् बाद में 1882 में प्रकाशित बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया था. यह गीत मूल रूप से बंगाली लिपि में लिखा गया था लेकिन इसके पहले दो छंद जिन्हें आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया, वे बंगाली के संस्कृत रूप में रचित हैं.

4.संस्कृत और बंगाली का मिश्रण है वंदे मातरम्

संस्कृत और बंगाली का मिश्रण है वंदे मातरम्
4

यह गीत मुख्यतः संस्कृत और बंगाली का मिश्रण है. पहले दो छंद जो 'वन्दे मातरम्, सुजलाम सुफलाम' से शुरू होते हैं, संस्कृत में लिखे गए हैं, जिनमें शुद्ध संस्कृत शब्दों और संरचना का उपयोग किया गया है. बाद के पद्य जो आनंदमठ की लम्बी कविता का हिस्सा हैं, बंगाली भाषा में हैं, जिनमें संस्कृत से लिए गए शब्दों और स्थानीय भाषाई स्वाद का मिश्रण है.

5.देवी के रूप में मातृभूमि की स्तुति

देवी के रूप में मातृभूमि की स्तुति
5

यह संयोजन गीत को एक काव्यात्मक और दिव्य स्वर प्रदान करता है, जिससे यह साहित्यिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में रचा-बसा है. संस्कृत अंश मातृभूमि की स्तुति एक देवी के रूप में करता है-समृद्ध, सुंदर और पोषण करने वाली, जबकि बंगाली छंद भावनात्मक भक्ति और देशभक्ति की भावना व्यक्त करते हैं.

6.राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाना

राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाना
6

1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाया जिससे पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई. बाद में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसे भारत की एकता के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया. 1950 में जब भारत ने अपना संविधान अपनाया तो वंदे मातरम् को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई, जबकि जन गण मन राष्ट्रगान बना.

7.कई भारतीय भाषाओं में हो चुका है वंदे मातरम् का अनुवाद

कई भारतीय भाषाओं में हो चुका है वंदे मातरम् का अनुवाद
7

आज भी वंदे मातरम् गर्व और देशभक्ति की प्रेरणा देता है. इसका कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है, फिल्मों, स्कूलों और राष्ट्रीय आयोजनों में अक्सर इसे गाया जाता है.  इस गीत में संस्कृत और बंगाली का मिश्रण भारत की भाषाई विविधता का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्र के प्रति साझा भावना और सम्मान के माध्यम से लोगों को एकजुट करता है.

