वंदे मारतम् में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया है? जानें कब बना यह भारत का National Song

6 . राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाना

1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार सार्वजनिक रूप से वंदे मातरम गाया जिससे पूरे देश में देशभक्ति की लहर दौड़ गई. बाद में महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने इसे भारत की एकता के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया. 1950 में जब भारत ने अपना संविधान अपनाया तो वंदे मातरम् को आधिकारिक तौर पर भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी गई, जबकि जन गण मन राष्ट्रगान बना.