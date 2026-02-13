भारत में SC-ST और OBC से कितने IAS-IPS और IFS अफसर हैं? सरकार ने संसद में रखा पूरा आंकड़ा

7 . 1 जनवरी 2025 तक की स्थिति

1 जनवरी 2025 तक की स्थिति के अनुसार, प्रशासनिक सेवा में 6,877 स्वीकृत पदों के मुकाबले 1,300 पद खाली हैं. पुलिस सेवा में 5,099 स्वीकृत पदों में से 505 पद रिक्त हैं. सबसे अधिक कमी वन सेवा में है, जहां 3,193 स्वीकृत पदों में से 1,029 पद खाली पड़े हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि एक ओर आरक्षण व्यवस्था के तहत विभिन्न वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, वहीं दूसरी ओर घटती भर्तियां और बढ़ती रिक्तियां शासन-प्रशासन की कार्यक्षमता पर असर डाल सकती हैं. आने वाले समय में सरकार के सामने इन दोनों पहलुओं में संतुलन बनाना बड़ी जिम्मेदारी होगी.