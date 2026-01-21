Zomato के नए CEO अलबिंदर ढिंडसा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें IITian अलबिंदर ढिंडसा की एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 21, 2026, 06:05 PM IST
1.कौन हैं जोमैटो के नए सीईओ अलबिंदर ढिंडसा?
ज़ोमैटो की मूल कंपनी एटर्नल (Eternal) के सीईओ दीपेंद्र गोयल के पद से हटने के बाद अब अलबिंदर ढिंडसा को कंपनी का नया ग्रुप सीईओ नियुक्त किया गया है. इस बदलाव के साथ एक बार फिर अलबिंदर ढिंडसा चर्चा में हैं. ऐसे में यह जानना दिलचस्प हो जाता है कि अलबिंदर ढिंडसा कितने पढ़े-लिखे हैं, उनका प्रोफेशनल सफर कैसा रहा है और उनकी पढ़ाई ने उनके बिजनेस करियर को किस तरह दिशा दी.
2.IITian हैं अलबिंदर ढिंडसा
अलबिंदर ढिंडसा पंजाब के पटियाला से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एनालिटिक्स, सिस्टम थिंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समझ मिली, जिसने आगे चलकर उनके करियर की नींव रखी.
3.बीटेक की पढ़ाई के बाद कहां-कहां किया काम?
बीटेक पूरा करने के बाद उन्होंने अमेरिका की यूआरएस कॉरपोरेशन में करीब दो साल तक ट्रांसपोर्टेशन एनालिस्ट के तौर पर काम किया. इसके बाद साल 2007 में उन्होंने कैम्ब्रिज सिस्टमैटिक्स जॉइन किया, जहां वह सीनियर एसोसिएट रहे और तीन साल से अधिक समय तक ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग और डेटा-ड्रिवन प्रोजेक्ट्स पर काम किया.
4.कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की एमबीए की पढ़ाई
मई 2010 में अलबिंदर ढिंडसा ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया और अमेरिका की प्रतिष्ठित कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमबीए में दाखिला लिया. एमबीए के दौरान उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का अनुभव भी हासिल किया और कुछ समय के लिए यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक में एसोसिएट के रूप में काम किया. इस दौरान उन्हें फाइनेंस, बिजनेस स्ट्रैटेजी और ग्लोबल मार्केट्स की गहरी समझ मिली.
5.भारत लौटकर जोमैटो में संभाला अहम पद
एमबीए पूरा करने के बाद अलबिंदर ढिंडसा ने भारत लौटने का फैसला किया. भारत आने के बाद उन्होंने ज़ोमैटो में हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस के रूप में जिम्मेदारी संभाली. यहां उन्होंने कंपनी के ग्लोबल विस्तार, ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी और बिजनेस स्केलिंग पर काम किया. ज़ोमैटो में काम करते हुए उन्हें स्टार्टअप इकोसिस्टम और कंज्यूमर-टेक बिजनेस की गहरी समझ मिली.
6.क्विक-कॉमर्स मॉडल पर फोकस कर शुरू किया ग्रोफर्स
इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू किया, जो आगे चलकर ग्रोफर्स के नाम से जानी गई. बाद में ग्रोफर्स का नाम बदलकर ब्लिंकिट कर दिया गया और इसका फोकस क्विक डिलीवरी वाले क्विक-कॉमर्स मॉडल पर गया. इस मॉडल ने भारत के ग्रोसरी-डिलीवरी सेक्टर को नई दिशा दी. आज ब्लिंकिट देश के कई बड़े शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है और क्विक-कॉमर्स इंडस्ट्री का एक अहम नाम बन चुका है.
7.अलबिंदर ढिंडसा की पर्सनल लाइफ
अलबिंदर ढिंडसा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी ज़ोमैटो की को-फाउंडर और पूर्व चीफ पीपल ऑफिसर आकृति चोपड़ा से हुई है. आकृति चोपड़ा 2011 में ज़ोमैटो से जुड़ी थीं और उन्होंने दीपेंद्र गोयल और दूसरे को-फाउंडर्स के साथ मिलकर कंपनी के निर्माण और विस्तार में अहम भूमिका निभाई. ज़ोमैटो की ग्रोथ में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 2021 में को-फाउंडर के रूप में प्रमोट किया गया. हालांकि बाद में उन्होंने यह कंपनी छोड़ दी.
8.कैसे अलबिंदर ढिंडसा के एजुकेशन ने बनाया बिजनेस लीडर?
कुल मिलाकर अलबिंदर ढिंडसा की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, वैश्विक कार्य अनुभव और स्टार्टअप इकोसिस्टम की गहरी समझ ने उन्हें भारत के टेक और कंज्यूमर-बिजनेस सेक्टर के प्रमुख लीडर्स में शामिल किया है. अब एटर्नल के ग्रुप सीईओ के तौर पर उनसे कंपनी को नई दिशा देने की उम्मीद की जा रही है.
