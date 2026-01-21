Zomato के नए CEO अलबिंदर ढिंडसा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें IITian अलबिंदर ढिंडसा की एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी

6 . क्विक-कॉमर्स मॉडल पर फोकस कर शुरू किया ग्रोफर्स

इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम शुरू किया, जो आगे चलकर ग्रोफर्स के नाम से जानी गई. बाद में ग्रोफर्स का नाम बदलकर ब्लिंकिट कर दिया गया और इसका फोकस क्विक डिलीवरी वाले क्विक-कॉमर्स मॉडल पर गया. इस मॉडल ने भारत के ग्रोसरी-डिलीवरी सेक्टर को नई दिशा दी. आज ब्लिंकिट देश के कई बड़े शहरों में अपनी सेवाएं दे रहा है और क्विक-कॉमर्स इंडस्ट्री का एक अहम नाम बन चुका है.