8th Pay Commission: इस राज्य में सबसे पहले होगा 8th Pay कमीशन गठित, मुख्यमंत्री ने खुद किया ऐलान

गेट 2025 के एडमिट कार्ड के जारी होने में देरी, IIT Guwahati ने दिया अहम अपडेट

कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व

Photos
एजुकेशन

एजुकेशन

जोहरान ममदानी के पास हैं कितनी डिग्रियां? बंद मेट्रो स्टेशन पर कुरान के साथ शपथ लेकर चर्चा में आए न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर

न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर बनकर जोहरान ममदानी ने इतिहास रच दिया है. वह एक बंद पड़े ऐतिहासिक मेट्रो स्टेशन में कुरान के साथ मेयर पद की शपथ लेकर चर्चा में आ गए हैं, जानें उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड...

जया पाण्डेय | Jan 02, 2026, 11:47 AM IST

1.न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं जोहरान ममदानी

न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं जोहरान ममदानी
1

जोहरान ममदानी इन दिनों न्यूयॉर्क के एक बंद पड़े ऐतिहासिक मेट्रो स्टेशन में कुरान के साथ मेयर पद की शपथ लेने को लेकर चर्चा में हैं. इस प्रतीकात्मक समारोह के बाद वह दक्षिण एशियाई मूल के मुस्लिम नेता के रूप में सुर्खियों में आ गए हैं. शपथ के तरीके और स्थान को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी बहस देखने को मिल रही है. इसी चर्चा के बीच बड़ी संख्या में लोग उनके शैक्षणिक और करियर बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं.

2.जोहरान ममदानी का शुरुआती जीवन और फैमिली बैकग्राउंड

जोहरान ममदानी का शुरुआती जीवन और फैमिली बैकग्राउंड
2

न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली की जानकारी के अनुसार जोहरान ममदानी का जन्म युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ था. वह सात साल की उम्र से न्यूयॉर्क शहर में रह रहे हैं और बाद में अमेरिकी नागरिक बने. उनके पिता महमूद ममदानी दुनिया के जाने-माने राजनीतिक सिद्धांतकार और शिक्षाविद हैं जबकि उनकी मां मीरा नायर ग्लोबल लेवल पर जानी-मानी फिल्ममेकर हैं. परिवार का बौद्धिक और राजनीतिक माहौल ममदानी के शुरुआती वैचारिक विकास में अहम भूमिका निभाता रहा.

3.अफ्रीका से न्यूयॉर्क तक का सफर

अफ्रीका से न्यूयॉर्क तक का सफर
3

जब ममदानी लगभग पांच साल के थे तब उनका परिवार युगांडा से दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन चला गया. उस दौर में रंगभेद की छाया अब भी समाज में गहराई से मौजूद थी. वहां की शिक्षा ने उन्हें केवल साइंस और मैथ्स ही नहीं सिखाया बल्कि यह भी समझाया कि संरचनात्मक अन्याय कैसे काम करता है. 1998 में उनका परिवार न्यूयॉर्क शहर आ गया. उस समय ममदानी सात साल के थे.

4.जोहरान ममदानी का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन

जोहरान ममदानी का एजुकेशन क्वॉलिफिकेशन
4

न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद ममदानी ने मैनहट्टन के Bank Street School for Children में पढ़ाई शुरू की जो अपने प्रगतिशील शिक्षा मॉडल के लिए जाना जाता है. इसके बाद उन्होंने Bronx High School of Science में दाखिला लिया जो न्यूयॉर्क के सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूलों में से एक है और जहां एडमिशन बेहद कॉम्पिटेटिव एग्जाम के माध्यम से होता है.

5.कॉलेज लाइफ में पॉलिटिक्स में एक्टिव थे ममदानी

कॉलेज लाइफ में पॉलिटिक्स में एक्टिव थे ममदानी
5

स्कूल शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने Bowdoin College से Africana Studies में ग्रेजुएशन की. दिलचस्प बात यह है कि उनके माता-पिता दोनों Harvard University से ग्रेजुएट हैं. CNN समेत कई रिपोर्ट्स के अनुसार कॉलेज के दिनों में ममदानी राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रहे. Bowdoin College में रहते हुए उन्होंने Students for Justice in Palestine संगठन की स्थानीय शाखा की स्थापना की.

6.जोहरान ममदानी ने किया था ये खास कोर्स

जोहरान ममदानी ने किया था ये खास कोर्स
6

इसके अलावा उन्होंने Change Corps नाम के प्रोग्राम में भी भाग लिया जो सामुदायिक आयोजकों को प्रशिक्षित करने का एक वर्षीय कोर्स था. हालांकि संगठन के भीतर यूनियन गठन को लेकर मतभेदों के चलते उन्होंने यह कार्यक्रम छह महीने बाद ही छोड़ दिया.

7.अमेरिका की राजनीति में जोहरान ममदानी की एंट्री

अमेरिका की राजनीति में जोहरान ममदानी की एंट्री
7

2018 में ममदानी अमेरिकी नागरिक बने जिसके बाद उनके लिए सक्रिय राजनीति का रास्ता खुला. इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क की राजनीति में कदम रखा और धीरे-धीरे एक प्रगतिशील, युवा और मुखर नेता के रूप में पहचान बनाई. हालिया शपथ समारोह और उससे जुड़े प्रतीकात्मक संदेशों के कारण वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं.

