जोहरान ममदानी के पास हैं कितनी डिग्रियां? बंद मेट्रो स्टेशन पर कुरान के साथ शपथ लेकर चर्चा में आए न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर

1 . न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं जोहरान ममदानी

जोहरान ममदानी इन दिनों न्यूयॉर्क के एक बंद पड़े ऐतिहासिक मेट्रो स्टेशन में कुरान के साथ मेयर पद की शपथ लेने को लेकर चर्चा में हैं. इस प्रतीकात्मक समारोह के बाद वह दक्षिण एशियाई मूल के मुस्लिम नेता के रूप में सुर्खियों में आ गए हैं. शपथ के तरीके और स्थान को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में काफी बहस देखने को मिल रही है. इसी चर्चा के बीच बड़ी संख्या में लोग उनके शैक्षणिक और करियर बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं.