HomePhotos

एजुकेशन

प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बर्थडे के मौके पर जानिए कि वह कितनी पढ़ी-लिखी हैं और पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले उनका प्रोफेशन क्या था?

जया पाण्डेय | Jan 05, 2026, 04:03 PM IST

1.पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज है हैप्पी बर्थडे

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज है हैप्पी बर्थडे
1

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं. ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की उन चुनिंदा महिला नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने खुद का राजनीतिक दल बनाकर उसी पार्टी का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री पद हासिल किया. आज हम आपको उनके शिक्षा-दीक्षा और राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से बताएंगे.

2.ममता बनर्जी की शिक्षा

ममता बनर्जी की शिक्षा
2

ममता बनर्जी की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के देशबंधु शिशु शिक्षालय से हुई. इसके बाद उन्होंने जोगमया देवी कॉलेज से इतिहास विषय में बीए की डिग्री हासिल की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से इस्लामी इतिहास में एमए किया.

3.कानून की भी जानकार हैं ममता बनर्जी

कानून की भी जानकार हैं ममता बनर्जी
3

इसके अलावा ममता बनर्जी ने कानून की पढ़ाई भी की है. उन्होंने कोलकाता स्थित जोगेश चंद्र चौधरी विधि महाविद्यालय से एलएलबी की डिग्री हासिल की. छात्र जीवन के दौरान ही उनका झुकाव राजनीति की ओर हो गया था.

4.छात्र राजनीति से राजनीतिक सफर की शुरुआत

छात्र राजनीति से राजनीतिक सफर की शुरुआत
4

ममता बनर्जी स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही राजनीति में सक्रिय हो गई थीं. पढ़ाई के दौरान ही वह कांग्रेस (आई) से जुड़ गईं. साल 1977 से 1983 के बीच जोगमया देवी कॉलेज में पढ़ते समय वह पश्चिम बंगाल छात्र परिषद की सदस्य रहीं. इसी दौरान उन्होंने जमीनी राजनीति को करीब से समझा.

5.लोकसभा से मुख्यमंत्री तक का सफर

लोकसभा से मुख्यमंत्री तक का सफर
5

ममता बनर्जी ने साल 1984 में जादवपुर लोकसभा सीट से दिग्गज कम्युनिस्ट नेता सोमनाथ चटर्जी को हराकर पहली बार लोकसभा चुनाव जीता. यह जीत उस समय भारतीय राजनीति में एक बड़ी घटना मानी गई.

6. तृणमूल कांग्रेस की स्थापना

तृणमूल कांग्रेस की स्थापना
6

कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास, युवा मामले और खेल, तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में कनिष्ठ मंत्री के रूप में काम किया. बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) की स्थापना की.

7.जब पहली बार सीएम बनीं ममता बनर्जी

जब पहली बार सीएम बनीं ममता बनर्जी
7

साल 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनीं. मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में माओवादी हिंसा से निपटने और प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करने के लिए उन्हें व्यापक श्रेय दिया जाता है.

8.राजनीति से पहले का जीवन

राजनीति से पहले का जीवन
8

पूर्णकालिक राजनीति में आने से पहले ममता बनर्जी ने कई तरह के काम किए. उन्होंने स्टेनोग्राफर, प्राथमिक स्कूल शिक्षिका, निजी ट्यूटर और यहां तक कि सेल्सगर्ल के रूप में भी काम किया. यह उनके संघर्षपूर्ण जीवन और आत्मनिर्भर स्वभाव को दर्शाता है.

9.एक ऐतिहासिक राजनीतिक व्यक्तित्व

एक ऐतिहासिक राजनीतिक व्यक्तित्व
9

ममता बनर्जी लगातार कई कार्यकाल पूरे कर चुकी हैं और वह भारत की सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला नेताओं में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. उनका राजनीतिक सफर जमीनी संघर्ष, दृढ़ इच्छाशक्ति और मजबूत नेतृत्व का उदाहरण माना जाता है.

Advertisement
