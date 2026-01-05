प. बंगाल की CM ममता बनर्जी के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें किस स्कूल-कॉलेज से हुई है पढ़ाई-लिखाई

1 . पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज है हैप्पी बर्थडे

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं. ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की उन चुनिंदा महिला नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने खुद का राजनीतिक दल बनाकर उसी पार्टी का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री पद हासिल किया. आज हम आपको उनके शिक्षा-दीक्षा और राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से बताएंगे.