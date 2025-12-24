FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एजुकेशन

धुरंधर के 'रहमान डकैत' के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें दृश्यम 3 को छोड़ने वाले अक्षय खन्ना का Qualification

आज हम आपको बताएंगे कि धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना के पास कौन सी डिग्री है और उन्होंने किस स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की है.

जया पाण्डेय | Dec 24, 2025, 05:33 PM IST

1.अक्षय खन्ना की पढ़ाई-लिखाई

अक्षय खन्ना की पढ़ाई-लिखाई
1

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना फिल्म धुरंधर में रहमान डकैत का किरदार निभाकर चर्चा में आ गए हैं. लोग उनके कमबैक की तुलना बॉबी देओल से कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि धुरंधर की सफलता के बाद उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है जिससे अजय देवगन फेम दृश्यम 3 से उन्हें एग्जिट कर दिया गया है.

2.अक्षय खन्ना के पास है कितनी डिग्रियां?

अक्षय खन्ना के पास है कितनी डिग्रियां?
2

आज हम आपको बताएंगे कि धुरंधर के रहमान डकैत यानी अक्षय खन्ना के पास कौन सी डिग्री है और उन्होंने किस स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की है. साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि उन्होंने किस एक्टिंग स्कूल से अपने अभिनय के गुर को मांझा है?

3.अक्षय खन्ना के माता-पिता

अक्षय खन्ना के माता-पिता
3

अक्षय खन्ना अपने जमाने के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर और पॉलिटिशियन विनोद खन्ना के बेटे हैं. उनकी मां का नाम गीतांजलि खन्ना है जो वकीलों और व्यापारियों के एक पारसी परिवार से ताल्लुक रखती थीं. 

4.बचपन में पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे थे अक्षय खन्ना

बचपन में पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे थे अक्षय खन्ना
4

अगर पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो अक्षय खन्ना ने बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से 10वीं तक पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने ऊंटी के लॉरेंस स्कूल से 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वह पढ़ाई से ज्यादा स्पोर्ट्स में अच्छे थे. 

5.ग्रेजुएशन के बाद किया एक्टिंग का कोर्स

ग्रेजुएशन के बाद किया एक्टिंग का कोर्स
5

उन्होंने अपनी हायर स्टडीज मुंबई के एच.आर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से पूरी की. ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद उन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने का सोचा और किशोर नामित कपूर एक्टिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लेकर अपनी कला में चार चांद लगा दिया.

6.इस फिल्म से शुरू हुआ एक्टिंग का सफर

इस फिल्म से शुरू हुआ एक्टिंग का सफर
6

अक्षय खन्ना ने पंकज पाराशर के रोमांटिक ड्रामा हिमालय पुत्र से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की. इस फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें  सर्वश्रेष्ठ पुरुष डेब्यू के लिए स्क्रीन अवार्ड दिलाया लेकिन अच्छे रिव्यू के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

