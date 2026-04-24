AAP छोड़ने वाले राघव चड्ढा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें विदेशी यूनिवर्सिटी से किया है कौन-सा कोर्स

7 . 33 की उम्र में बने भारत के सबसे युवा सांसद

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साल 2022 में राघव चड्ढा को पंजाब विधानसभा ने राज्यसभा के लिए चुना और वह 33 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा सांसद बन गए. उन्हें वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रालयों और नीति आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियों की देखरेख की. दिल्ली के बाहर भी उन्होंने आप के चुनावी अभियानों में योगदान दिया. ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना आप के लिए एक बड़ा नुकसान है.

(Image Credit: @raghav_chadha)



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