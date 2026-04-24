AAP छोड़ने वाले राघव चड्ढा के पास हैं कितनी डिग्रियां? जानें विदेशी यूनिवर्सिटी से किया है कौन-सा कोर्स

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 24, 2026, 04:14 PM IST
1.राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे का ऐलान किया. ऐसे में लोग यह जानना चाहते हैं कि कभी आप के फायरब्रांड नेता रहे चड्ढा का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और उन्होंने किस स्कूल-कॉलेज से पढ़ाई की है.
(Image Credit: @raghav_chadha)
2.राघव चड्ढा का एजुकेशनल बैकग्राउंड
राघव चड्ढा भारत के हाइली एजुकेटेड नेताओं में गिने जाते हैं. उनकी स्कूलिंग दिल्ली के बाराखंभा रोड स्थित मॉर्डन स्कूल से हुई है. स्कूल के दौरान वह मेधावी स्टूडेंट्स में गिने जाते थे. इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री हासिल की.
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3.विदेश से किया कौन-सा कोर्स?
कॉमर्स में रुचि के चलते उन्होंने इसी फील्ड में करियर बनाने की सोची. 22 साल की छोटी उम्र में ही वह एक चार्टेड अकाउंटेंट बन गए थे. उनकी पढ़ाई का सफर विदेश तक भी पहुंचा और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम भी पूरा किया.
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4.अकाउंटेंसी और फाइनेंस सेक्टर में भी किया काम
राजनीति में कदम रखने से पहले उन्होंने अकाउंटेंसी और फाइनेंस के सेक्टर में भी काम किया और Deloitte, Grant Thornton जैसे जाने-माने ग्लोबल फर्म से जुड़े. उनका वित्तीय अनुभव उनकी राजनीति में भी झलकता है और संसद में वह आर्थिक और नीतिगत मुद्दों से जुड़े सवाल उठाते रहते हैं.
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5. राघव चड्ढा का राजनीतिक सफर
24 साल की उम्र में राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली लोकपाल विधेयक का मसौदा तैयार करने में मदद की. जल्द ही वह भारत के राजनीतिक दलों में सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए. 2015 में जब दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप को बहुमत मिला तो 26 साल के राघव चड्ढा को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया.
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6.2020 में विधायक बने थे राघव चड्ढा
2019 में राघव चड्ढा ने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा लेकिन बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी से हार गए. 2020 में उन्होंने राजेंद्र नगर से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा और 20,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की. इसके बाद उन्हें दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया.
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7.33 की उम्र में बने भारत के सबसे युवा सांसद
साल 2022 में राघव चड्ढा को पंजाब विधानसभा ने राज्यसभा के लिए चुना और वह 33 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा सांसद बन गए. उन्हें वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रालयों और नीति आयोग द्वारा तैयार की गई नीतियों की देखरेख की. दिल्ली के बाहर भी उन्होंने आप के चुनावी अभियानों में योगदान दिया. ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना आप के लिए एक बड़ा नुकसान है.
(Image Credit: @raghav_chadha)
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