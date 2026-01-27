FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

बजट सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक शुरू, बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, कल से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र, सत्र से पहले सभी दलों के नेताओं की बैठक

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
घर में नंगे पैर चलना जोड़ों और नसों के लिए क्यों होता है खतरनाक, चप्पल पहनना जानिए क्यों है जरूरी

घर में नंगे पैर चलना जोड़ों और नसों के लिए क्यों होता है खतरनाक, चप्पल पहनना जानिए क्यों है जरूरी

अब WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे! Free में नहीं मिलेगा इस फीचर का एक्सेस, Meta ने की पूरी तैयारी

अब WhatsApp यूज करने के लिए देने होंगे पैसे! Free में नहीं मिलेगा इस फीचर का एक्सेस, Meta ने की पूरी तैयारी

Falgun Month 2026:कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट

कब से शुरू हो रहा है फाल्गुन माह, जानें इस महीने में का महत्व से लेकर नियम और व्रत त्योहार की पूरी लिस्ट

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कर्नल B संतोष बाबू के पास थीं कितनी डिग्रियां? 'बैटल ऑफ गलवान' में जिनकी वीरता की कहानी दिखा रहे हैं सलमान खान

कर्नल B संतोष बाबू के पास थीं कितनी डिग्रियां? 'बैटल ऑफ गलवान' में जिनकी वीरता की कहानी दिखा रहे हैं सलमान खान

टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

HomePhotos

एजुकेशन

कर्नल B संतोष बाबू के पास थीं कितनी डिग्रियां? 'बैटल ऑफ गलवान' में जिनकी वीरता की कहानी दिखा रहे हैं सलमान खान

आज हम आपको बताएंगे कि कर्नल संतोष बाबू जिनका किरदार बैटल ऑफ गलवान में सलमान खान निभा रहे हैं, उन्होंने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है और उनका इंडियन आर्मी का सफर कैसा रहा और उन्होंने देश के लिए किस तरह सर्वोच्च बलिदान दिया...

जया पाण्डेय | Jan 27, 2026, 11:23 AM IST

1.'बैटल ऑफ गलवान' और बी संतोष बाबू का कनेक्शन

'बैटल ऑफ गलवान' और बी संतोष बाबू का कनेक्शन
1

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 2020 के भारत-चीन सीमा संघर्ष में लड़े गए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि है और इस फिल्म में सलमान का किरदार कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू से प्रेरित बताया जा रहा है. आज हम आपको बताएंगे कि कर्नल संतोष बाबू ने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है और उनका इंडियन आर्मी का सफर कैसा रहा और उन्होंने देश के लिए किस तरह सर्वोच्च बलिदान दिया.

Advertisement

2.कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू का एजुकेशन

कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू का एजुकेशन
2

कर्नल बाबू का जन्म 13 फरवरी 1983 को तेलंगाना के सूर्यापेट में हुआ था जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था. वे बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड मैनेजर बिक्कुमल्ला उपेंद्र और उनकी पत्नी मंजुला के इकलौते बेटे थे. उन्होंने मंचरियाल जिले के श्री सरस्वती शिशुमंदिर स्कूल से पहली से पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई की. इसके बाद उन्होंने  कोरुकोंडा के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया और वहां से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. 

3.नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग

नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग
3

इसके बाद उन्होंने 2000 में नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) के 105वें कोर्स में प्रवेश लिया और 2004 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) से सेना में कमीशन हासिल किया. एनडीए में वे नवंबर स्क्वाड्रन से जुड़े थे और 10 दिसंबर 2004 को उन्हें लेफ्टिनेंट के रूप में 16 बिहार रेजिमेंट में कमीशन मिला.

4.इंडियन आर्मी में सेवाएं

इंडियन आर्मी में सेवाएं
4

बाबू ने शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में तैनाती पाई और 10 दिसंबर 2006 को उन्हें कप्तान और 10 दिसंबर 2010 को मेजर के रूप में पदोन्नत किया गया. उन्होंने वेलिंगटन के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में भी ट्रेनिंग ली. अपनी सेवा के दौरान वे राष्ट्रीय राइफल्स से जुड़े रहे और अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी तैनात हुए.

TRENDING NOW

5.इंडियन आर्मी में प्रमोशन

इंडियन आर्मी में प्रमोशन
5

2017 में उन्हें लेफ्टिनेंट-कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में उन्हें 35 इन्फैंट्री ब्रिगेड के मुख्यालय में GSO-I के रूप में नियुक्त किया गया. साल 2019 में वे फिर जम्मू और कश्मीर में तैनात हुए और 2 दिसंबर 2019 को उन्होंने 16 बिहार रेजिमेंट की कमान संभाली. फरवरी 2020 में उन्हें पूर्ण कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया.

6.गलवान घाटी में बहादुरी और बलिदान

गलवान घाटी में बहादुरी और बलिदान
6

कर्नल संतोष बाबू ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान गलवान घाटी (पूर्वी लद्दाख) में अपनी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे. उन्हें दुश्मन के सामने एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने का काम सौंपा गया था. इस संघर्ष के दौरान भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हैंड-टू-हैंड युद्ध हुआ जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अपनी अंतिम सांस तक वीरतापूर्वक लड़ते रहे.
 

7.मरणोपरांत महावीर चक्र से हुए सम्मानित

मरणोपरांत महावीर चक्र से हुए सम्मानित
7

उनकी कमान, नेतृत्व और सराहनीय बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र (Maha Vir Chakra) से सम्मानित किया. यह भारत का दूसरा सर्वोच्च युद्धकालीन वीरता पुरस्कार है. यह सम्मान उन्हें राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने साल 2021 में प्रदान किया था.
 

8.चीन-भारत सीमा संघर्ष के गुमनाम नायक की कहानी

चीन-भारत सीमा संघर्ष के गुमनाम नायक की कहानी
8

कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की कहानी चीन-भारत सीमा संघर्ष के उन गुमनाम नायकों में से एक है जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. उनका जीवन निडरता, नेतृत्व और देशभक्ति का उदाहरण है जिसे हमेशा के लिए भारतीय इतिहास में सम्मान के साथ याद रखा जाएगा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कर्नल B संतोष बाबू के पास थीं कितनी डिग्रियां? 'बैटल ऑफ गलवान' में जिनकी वीरता की कहानी दिखा रहे हैं सलमान खान
कर्नल B संतोष बाबू के पास थीं कितनी डिग्रियां? 'बैटल ऑफ गलवान' में जिनकी वीरता की कहानी दिखा रहे हैं सलमान खान
टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
टूरिज्म से कमाई के मामले में कौन है दुनिया का बादशाह? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
MORE
Advertisement
धर्म
Today Horoscope 26 January: मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन और सिंह वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Zodiac Sign: इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी 
इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
MORE
Advertisement