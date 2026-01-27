कर्नल B संतोष बाबू के पास थीं कितनी डिग्रियां? 'बैटल ऑफ गलवान' में जिनकी वीरता की कहानी दिखा रहे हैं सलमान खान

1 . 'बैटल ऑफ गलवान' और बी संतोष बाबू का कनेक्शन

सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' 2020 के भारत-चीन सीमा संघर्ष में लड़े गए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि है और इस फिल्म में सलमान का किरदार कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू से प्रेरित बताया जा रहा है. आज हम आपको बताएंगे कि कर्नल संतोष बाबू ने कहां से पढ़ाई-लिखाई की है और उनका इंडियन आर्मी का सफर कैसा रहा और उन्होंने देश के लिए किस तरह सर्वोच्च बलिदान दिया.