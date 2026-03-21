IAS पति, खुद गोल्ड मेडलिस्ट… जानें बिना Ph.D कैसे मेरठ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं मालिनी अवस्थी?

एजुकेशन
Jaya Pandey | Mar 21, 2026, 09:26 PM IST
1.मेरठ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनीं मालिनी अवस्थी
मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी को एक साल के लिए प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किया है. यह पद नई शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर उन्हें वास्तविक जीवन के अनुभवों से जोड़ना है. ऐसे में हम आपको बताएंगे कि मालिनी अवस्थी का एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन क्या है जिसने उन्हें इस पद के काबिल बनाया.
(Image Credit: @maliniawasthi)
2.मालिनी अवस्थी का एजुकेशनल बैकग्राउंड
मालिनी अवस्थी का शिक्षा और संगीत सफर बेहद समृद्ध रहा है. उनका जन्म एक शिक्षित परिवार में हुआ और बचपन से ही संगीत के प्रति उनका झुकाव दिखाई देने लगा था. उन्होंने मात्र 5 साल की उम्र से ही शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा शुरू कर दी थी. शुरुआती शिक्षा के दौरान उन्होंने माउंट कार्मेल कॉलेज में पढ़ाई की और साथ ही उस्ताद राहत अली खान से संगीत की बारीकियां सीखीं.
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3.दो-दो मास्टर्स डिग्री में मिला गोल्ड मेडल
आगे चलकर उन्होंने भातखंडे संगीत संस्थान (लखनऊ) से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में मास्टर्स किया. इसके साथ ही उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से आधुनिक इतिहास में भी पोस्टग्रेजुएशन किया जिसमें उन्होंने मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय वास्तुकला को मेन सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ा. खास बात यह है कि उन्होंने अपनी दोनों ही पोस्टग्रेजुएट डिग्रियों में गोल्ड मेडल हासिल किया.
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4.महान गायिका गिरिजा देवी की शिष्या हैं मालिनी अवस्थी
वह बनारस घराने की महान गायिका गिरिजा देवी की शिष्या बनीं और उनसे गंडा-बांध दीक्षा ली जिसने उनके संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनके पति अवनीश कुमार अवस्थी 1987 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं और वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं.
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5.क्या होता है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस?
प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कोई पारंपरिक अकादमिक पद नहीं होता बल्कि इस पद पर उन अनुभवी प्रोफेशनल्स की नियुक्ति होती है जिन्होंने अपने क्षेत्र में लंबे समय तक काम करके गहरा व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया हो. ऐसे प्रोफेसर स्टूडेंट्स को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देते बल्कि अपने अनुभवों के जरिए उन्हें वास्तविक दुनिया की समझ भी विकसित कराते हैं. यह पद खासतौर पर कला, उद्योग, मीडिया, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए बनाया गया है.
(Image Credit: @maliniawasthi)
6.मालिनी अवस्थी की नियुक्ति से मेरठ यूनिवर्सिटी को क्या मिलेंगे फायदे?
मालिनी अवस्थी के इस पद पर आने से मेरठ यूनिवर्सिटी को कई फायदे मिलेंगे. उनके अनुभव से स्टूडेंट्स को लोक संगीत, भारतीय संस्कृति और क्षेत्रीय भाषाओं की गहरी समझ मिलेगी. साथ ही उन्हें मंच पर प्रस्तुति देने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी मिलेगा. उनके मार्गदर्शन में कार्यशालाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे जिससे छात्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.
(Image Credit: @maliniawasthi)
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