IAS पति, खुद गोल्ड मेडलिस्ट… जानें बिना Ph.D कैसे मेरठ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बनीं मालिनी अवस्थी?

5 . क्या होता है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस?

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प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कोई पारंपरिक अकादमिक पद नहीं होता बल्कि इस पद पर उन अनुभवी प्रोफेशनल्स की नियुक्ति होती है जिन्होंने अपने क्षेत्र में लंबे समय तक काम करके गहरा व्यावहारिक ज्ञान हासिल किया हो. ऐसे प्रोफेसर स्टूडेंट्स को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं देते बल्कि अपने अनुभवों के जरिए उन्हें वास्तविक दुनिया की समझ भी विकसित कराते हैं. यह पद खासतौर पर कला, उद्योग, मीडिया, प्रशासन और तकनीकी क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को यूनिवर्सिटी से जोड़ने के लिए बनाया गया है.

(Image Credit: @maliniawasthi)