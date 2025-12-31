कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी

6 . बसंतर के युद्ध में यूं दिखाया साहस

1971 के युद्ध के दौरान शकरगढ़ सेक्टर में भीषण टैंक युद्ध छिड़ा हुआ था. अरुण खेत्रपाल ने अपने सेंचुरियन टैंक फमागुस्ता की कमान संभाली. जब उन्होंने पास की यूनिट से मदद की पुकार सुनी तो बिना अपनी जान की परवाह किए दुश्मन की मजबूत पाकिस्तानी टैंक रेजीमेंट की ओर बढ़ गए. उन्होंने अकेले ही दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट किया. गंभीर रूप से घायल होने और लगातार दुश्मन के हमलों के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया. आखिरकार इसी युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन दुश्मन की बढ़त को पूरी तरह रोक दिया.