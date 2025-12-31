कितने एजुकेटेड थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल? जानें क्लासरूम से लेकर 1971 के युद्ध में शौर्य तक की कहानी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 31, 2025, 05:09 PM IST
1.कौन हैं अरुण खेत्रपाल?
श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म इक्कीस रिलीज से पहले ही चर्चा में है. यह दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म बताई जा रही है. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है. ऐसे में लोगों के मन में यह जानने की उत्सुकता है कि असल जिंदगी के इस परमवीर चक्र विजेता हीरो की पढ़ाई-लिखाई कैसी रही और उनका सेना तक का सफर कैसे तय हुआ.
2.कौन थे अरुण खेत्रपाल?
सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भारतीय सेना के एक युवा टैंक अधिकारी थे. उन्होंने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान अदम्य साहस का परिचय दिया और महज 21 साल की उम्र में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया. शकरगढ़ सेक्टर की बसंतर की लड़ाई में उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया.
3.अरुण खेत्रपाल की स्कूलिंग
अरुण खेत्रपाल की शुरुआती पढ़ाई-लिखाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल और इसके बाद सनावर के द लॉरेंस स्कूल में हुई. वे पढ़ाई में काफी प्रतिभाशाली थे और स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिव रहते थे. उनके साथी बच्चे और उनके शिक्षक उन्हें एक अनुशासित, जिम्मेदार और नेतृत्व क्षमता से भरपूर स्टूडेंट के तौर पर पहचानते थे.
4.NDA में अरुण खेत्रपाल का प्रदर्शन
जून 1967 में अरुण खेत्रपाल ने नेशनल डिफेंस एकेडमी (NDA) जॉइन की. वे 38वें कोर्स के कैडेट थे और फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन के सदस्य बने. अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण वे स्क्वाड्रन कैडेट कप्तान चुने गए. उनके नेतृत्व में फॉक्सट्रॉट स्क्वाड्रन चैंपियन बना.
5.IMA में मिला खास सम्मान
इसके बाद उनका चयन इंडियन मिलिट्री एकेडमी (IMA) में हुआ. IMA में अपने आखिरी साल के दौरान उन्हें एक विशेष सम्मान मिला और उन्हें राष्ट्रपति का ध्वज धारण करने का गौरव प्राप्त हुआ. यह सम्मान केवल IMA के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स को ही दिया जाता है.
6.बसंतर के युद्ध में यूं दिखाया साहस
1971 के युद्ध के दौरान शकरगढ़ सेक्टर में भीषण टैंक युद्ध छिड़ा हुआ था. अरुण खेत्रपाल ने अपने सेंचुरियन टैंक फमागुस्ता की कमान संभाली. जब उन्होंने पास की यूनिट से मदद की पुकार सुनी तो बिना अपनी जान की परवाह किए दुश्मन की मजबूत पाकिस्तानी टैंक रेजीमेंट की ओर बढ़ गए. उन्होंने अकेले ही दुश्मन के कई टैंकों को नष्ट किया. गंभीर रूप से घायल होने और लगातार दुश्मन के हमलों के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया. आखिरकार इसी युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन दुश्मन की बढ़त को पूरी तरह रोक दिया.
7.एक अमर भारतीय नायक अरुण खेत्रपाल
सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जीवन शिक्षा, अनुशासन, नेतृत्व और बलिदान का अद्भुत उदाहरण है. उनकी वीरता आज भी भारतीय युवाओं को प्रेरित करती है. उन्हीं की इस प्रेरणादायक कहानी पर फिल्म इक्कीस भी आधारित है जो एक ऐसे नायक को श्रद्धांजलि है जिसने कम उम्र में ही इतिहास रच दिया.
