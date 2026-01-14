कितने पढ़े-लिखे थे PVC होशियार सिंह दहिया? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखाएंगे वरुण धवन

6 . होशियार सिंह दहिया का इंडियन आर्मी में सफर

उन्हें 30 जून 1963 को भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में कमीशन मिला. इसके बाद 30 जून 1965 को उन्हें लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत किया गया. उनकी सैन्य क्षमता और नेतृत्व कौशल के चलते वह लगातार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते रहे. 30 जून 1976 को उन्हें स्थायी रूप से मेजर के पद पर पदोन्नत किया गया. इसके बाद उन्होंने मद्रास ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में लगभग दो साल तक प्रशिक्षक के रूप में सेवाएं दीं. साल 1981 में उन्हें देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षक नियुक्त किया गया. 8 अप्रैल 1983 को उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया.