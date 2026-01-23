कितने पढ़े-लिखे थे Nirmal Jit Singh Sekhon? जिनकी वीरता की कहानी Border 2 में दिखा रहे हैं दिलजीत दोसांझ

2 . इंडियन एयरफोर्स के एकमात्र अधिकारी जिन्हें मिला परमवीर चक्र

फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों इंडियन एयरफोर्स की नंबर 18 स्क्वाड्रन 'फ्लाइंग बुलेट्स' के सदस्य थे. 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने अकेले श्रीनगर एयरबेस की रक्षा की थी. पाकिस्तानी वायु सेना के हवाई हमलों के खिलाफ असाधारण साहस दिखाने के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया. वे आज तक भारतीय वायु सेना के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें यह सर्वोच्च वीरता सम्मान मिला है.