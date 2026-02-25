कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 25, 2026, 05:56 PM IST
1.राष्ट्रपति भवन में एडविन लुटियंस के जगह पर लगाई गई सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन परिसर में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर-जनरल सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया. इसके बाद लोग राजगोपालाचारी के जीवन, पढ़ाई-लिखाई और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं.
(Image: Wikimedia Commons)
2. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे सी राजगोपालाचारी
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जिन्हें राजाजी भी कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में थे. वे स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल बने और 26 जनवरी 1950 को देश के गणतंत्र बनने के साथ यह पद समाप्त हो गया. वे इस पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे क्योंकि उनसे पहले सभी गवर्नर-जनरल ब्रिटिश नागरिक रहे थे.
(Image: Wikimedia Commons)
3.कौन थे सी राजगोपालाचारी?
राजगोपालाचारी केवल प्रशासक ही नहीं बल्कि वकील, लेखक, समाज सुधारक और दूरदर्शी राजनेता भी थे. उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में काम किया, मद्रास प्रेसीडेंसी के प्रीमियर (प्रधान मंत्री), पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, भारत सरकार में गृह मंत्री और बाद में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पद संभाले.
(Image: Wikimedia Commons)
4. भारत रत्न पाने वाले शुरुआती व्यक्तियों में थे सी राजगोपालाचारी
बाद में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की जो उस समय की प्रमुख विपक्षी राजनीतिक ताकतों में गिनी जाती थी. वे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पाने वाले शुरुआती व्यक्तियों में भी शामिल थे.
(Image: Wikimedia Commons)
5.कितने पढ़े-लिखे थे सी राजगोपालाचारी?
राजगोपालाचारी का जन्म 10 दिसंबर 1878 को वर्तमान तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के होसुर क्षेत्र के थोरापल्ली गांव में हुआ था. उनकी प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल में हुई इसके बाद उन्होंने होसुर के R. V. गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल से आगे की पढ़ाई की. उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज से हायर स्टडीज की.
(Image: Wikimedia Commons)
6.सी राजगोपालाचारी ने कहां से ली थी कानून की डिग्री?
आगे चलकर उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की और 1900 के दशक की शुरुआत में सलेम में वकालत शुरू की. वे जल्द ही एक सफल वकील बन गए लेकिन देशभक्ति की भावना ने उन्हें सार्वजनिक जीवन और राजनीति की ओर खींच लिया. स्थानीय स्तर पर वे सलेम नगरपालिका के सदस्य और बाद में अध्यक्ष भी बने, जिससे उनके प्रशासनिक अनुभव की शुरुआत हुई.
(Image: Wikimedia Commons)
7.महात्मा गांधी के करीबी सहयोगियों में थे सी राजगोपालाचारी
वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे और गांधीजी की नीतियों से गहराई से प्रभावित थे. उन्होंने रॉलेट एक्ट विरोध, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और वैकोम सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया. 1930 में जब गांधीजी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, तब राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में वेदारण्यम नमक मार्च का नेतृत्व किया और जेल भी गए. 1937 में वे मद्रास प्रेसीडेंसी के प्रीमियर चुने गए और प्रशासनिक सुधारों तथा शिक्षा-नीतियों पर काम किया. द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेस सरकारों के इस्तीफे के दौरान उन्होंने भी पद छोड़ा.
(Image: Wikimedia Commons)
8.सी राजगोपालाचारी ने संभाले ये अहम पद
स्वतंत्रता के बाद उनका राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव देश के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ. 1946 की अंतरिम सरकार में उन्होंने उद्योग, आपूर्ति, शिक्षा और वित्त जैसे विभाग संभाले. इसके बाद वे 1947-48 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और 1948 से 1950 तक भारत के गवर्नर-जनरल रहे. बाद में वे 1951-52 में केंद्रीय गृह मंत्री और 1952-54 में मद्रास राज्य के मुख्यमंत्री बने. अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वे एक सशक्त विचारक और नीतिनिर्माता के रूप में पहचाने गए.
(Image: Wikimedia Commons)
9.प्रतिष्ठित लेखक भी थे सी राजगोपालाचारी
राजगोपालाचारी एक प्रतिष्ठित लेखक और विद्वान भी थे. उन्होंने रामायण, महाभारत और दूसरे भारतीय ग्रंथों की सरल अंग्रेजी और तमिल व्याख्याएं लिखीं जो आज भी लोकप्रिय हैं. प्रसिद्ध कर्नाटक संगीत भजन 'कुरै ओनरुम इल्लै' की रचना भी उन्हीं से जुड़ी मानी जाती है. वे सामाजिक सुधारों, शराबबंदी, मंदिर प्रवेश और दलित उत्थान के समर्थक थे. 25 दिसंबर 1972 को 94 साल की आयु में उनका निधन हुआ और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. उनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, प्रशासन और साहित्य तीनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान की मिसाल माना जाता है.
(Image: Wikimedia Commons)
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से