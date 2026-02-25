कितने पढ़े-लिखे थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल C. Rajagopalachari? जानें किस कॉलेज से की थी कानून की पढ़ाई

7 . महात्मा गांधी के करीबी सहयोगियों में थे सी राजगोपालाचारी

वे महात्मा गांधी के करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे और गांधीजी की नीतियों से गहराई से प्रभावित थे. उन्होंने रॉलेट एक्ट विरोध, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और वैकोम सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया. 1930 में जब गांधीजी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, तब राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में वेदारण्यम नमक मार्च का नेतृत्व किया और जेल भी गए. 1937 में वे मद्रास प्रेसीडेंसी के प्रीमियर चुने गए और प्रशासनिक सुधारों तथा शिक्षा-नीतियों पर काम किया. द्वितीय विश्व युद्ध के मुद्दे पर कांग्रेस सरकारों के इस्तीफे के दौरान उन्होंने भी पद छोड़ा.

(Image: Wikimedia Commons)