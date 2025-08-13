कितने पढ़े-लिखे हैं YouTube के CEO नील मोहन? इस विदेशी यूनिवर्सिटी से की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

2 . पीएचडी के लिए अमेरिका गए थे पिता

2

नील मोहन का जन्म 14 जुलाई 1973 को इंडियाना के लाफायेट में हुआ था. उनके माता-पिता आदित्य मोहन और दीपा मोहन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक रखते थे. आदित्य मोहन सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका चले गए और वहां पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की.