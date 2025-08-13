कितने पढ़े-लिखे हैं YouTube के CEO नील मोहन? इस विदेशी यूनिवर्सिटी से की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई

Head Covering During Puja: पूजा करते समय क्यों ढका जाता है सिर, जानें इसके पीछे की वजह
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 13, 2025, 02:35 PM IST
1.2023 में यूट्यूब के सीईओ बने थे नील मोहन
नील मोहन का 2023 में यूट्यूब के सीईओ बनने का सफर न केवल उनके अपने करियर में बल्कि ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों में भारतीय मूल के नेतृत्व के लिए मील का पत्थर साबित हुआ. आज हम आपको बताएंगे कि वह कितने पढ़े-लिखे हैं और उनका अबतक का करियर कैसा रहा है.
2.पीएचडी के लिए अमेरिका गए थे पिता
नील मोहन का जन्म 14 जुलाई 1973 को इंडियाना के लाफायेट में हुआ था. उनके माता-पिता आदित्य मोहन और दीपा मोहन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ताल्लुक रखते थे. आदित्य मोहन सिविल इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के लिए 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका चले गए और वहां पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की.
3.इस स्कूल से की है पढ़ाई लिखाई
नील मोहन मिशिगन में पले-बढ़े लेकिन साल 1985 में वह अपने परिवार के साथ भारत आ गए और उन्होंने सेंट फ्रांसिस कॉलेज में हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की. यहां उन्होंने हिंदी और संस्कृत बोलना सीखा.
4.इस विदेशी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ली है डिग्री
1991 और 1992 के बीच नील मोहन वापस अमेरिका चले गए और उन्होंने साल 1996 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. साल 2005 में उन्होंने स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए किया जहां वे अर्जय मिलर स्कॉलर थे.
5.इस कंपनी के साथ शुरू किया प्रोफेशनल करियर
मोहन ने अपने करियर की शुरुआत एक्सेंचर में टेक्नोलॉजी कंसेल्टेंट के तौर पर की थी. यहां से उन्होंने टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के फील्ड में अनुभव हासिल किया. इसके बाद वे ऑनलाइन एड कंपनी डबलक्लिक का हिस्सा बने जहां उन्होंने एड नेटवर्क के विस्तार, की एड टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम और एडवरटाइजिंग एक्सचेंज के लिए काम किया.
6.गूगल में भी किया काम
2007 में नील मोहन गूगल में विज्ञापन के लिए वॉयस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटजी बने. उन्होंने गूगल के कुछ सबसे अहम एड प्रोडक्ट्स जैसे ऐडवर्ड्स, डबलक्लिक और गूगल एनालिटिक्स के विकास में भूमिका निभाई.
7.साल 2015 में थामा यूट्यूब का हाथ
2015 में मोहन ने Google छोड़ दिया और YouTube में चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में शामिल हो गए. अपनी भूमिका में मोहन ने कंपनी की लाइव टीवी स्ट्रीमिंग सेवा, YouTube TV सहित नए उत्पादों और सुविधाओं के विकास की देखरेख की है.
8.यूट्यूब के चौथे सीईओ हैं नील मोहन
मोहन के नेतृत्व में YouTube निरंतर विकास कर रहा है और ऑनलाइन वीडियो इंडस्ट्री में अग्रणी बना हुआ है. सुसान वोज्स्की के यूट्यूब के सीईओ पद से इस्तीफा देने के बाद नील मोहन ने इस खाली पद को भरने के लिए पदभार संभाला. फिलहाल YouTube के चौथे हैं.
